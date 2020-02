Mariés au premier regard 2020 : salaire, recrutement... Un ancien candidat balance

Après Delphine et Romain, Mélodie et Adrien, Elodie et Joaquim, Solenne et Matthieu, les téléspectateurs de M6 découvriront ce lundi 3 février 2020 un nouveau couple de candidats de Mariés au premier regard : Laura et Cyril. Mais alors que l'émission de dating est en cours de diffusion, un ancien candidat a témoigné dans TPMP de façon anonyme ce vendredi 31 janvier 2020. Âgé de 23 ans lors de sa participation, il explique comment il a été recruté : "La production est venue vers moi via Facebook, on a échangé ensuite par téléphone. En gros, ils m'ont dit que c'était une émission autour du mariage, pour remettre en avant les valeurs du mariage, qu'il y avait des tests de compatibilité qui étaient faits avec des jeunes femmes, et que c'est comme ça que ça allait se faire".

Un ancien candidat de Mariés au premier regard balance sur les salaires

Il a ensuite dévoilé combien les candidats étaient rémunérés, en moyenne : "Ce qu'ils m'ont dit, c'est 250 euros par jour de tournage avant le mariage, puis 500 euros selon le nombre d'épisodes dans lesquels on reste, pendant la lune de miel et le suivi. Donc vu que c'était à peur près 3 ou 4 jours de tournage avant, et puis après, selon, plusieurs semaines, ça pouvait faire un joli pactole". Un salaire pas surprenant puisque la loi oblige depuis quelques années à rémunérer les candidats. Mais là où c'est surprenant, c'est que cela incite les candidats à participer le plus longtemps possible à l'émission, que le mariage fonctionne ou non, un peu comme Mélodie et Adrien. M6 n'a pas confirmé ces propos ni la somme que toucheraient les candidats de l'émission.