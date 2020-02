Romain (Mariés au premier regard 2020) déçu par Delphine : "ça commence à devenir lassant" (EXCLU)

Contrairement à Mélodie et Adrien, Delphine et Romain vivent une belle histoire depuis leur rencontre à la mairie. Sans hésitation, les deux candidats de Mariés au premier regard 4 qui sont compatibles à 82 % se sont dit oui. Tout de suite, une certaine complicité s'est installée entre eux deux. Le shooting photo, l'ouverture de bal ou encore la nuit de noces se sont déroulés tout naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Mais les choses vont se compliquer lors du voyage de noces à Marrakech, comme on peut le voir dans cet extrait exclusif de l'émission qui sera diffusée lundi 3 février 2020 sur M6.

Romain lassé par le comportement de Delphine ?

S'ils alternent les moments romantiques et les moments de rigolade, Romain trouve que son épouse manque d'engagement et va commencer à se lasser de la situation. Dans cet extrait, on retrouve les deux jeunes mariés sur la célèbre place Jemaa el-Fna. Le poissonnier approche des serpents et en prend même un sur ses épaules, alors que Delphine est tétanisée. Si son mari tente de la mettre en confiance et de la rassurer, elle n'arrive pas à les approcher : "je trouve ça mignon qu'il essaie de me mettre à l'aise, de me rassurer, ça prouve un côté protecteur. J'ai essayé de toucher le serpent mais ça me dégoûte".

Découvrez un extrait exclusif de Mariés au premier regard

Une réaction qui a une nouvelle fois déçu Romain : "Encore une fois, je suis déçu. A un moment donné, il va falloir un tout petit peu qu'elle ait un minimum de confiance en moi et surtout qu'elle me rassure. Pour moi, à ce moment là de la journée, ça commence à devenir un tout petit peu lassant". Le couple va-t-il réussir à régler ce problème et à aller de l'avant ou va-t-il laisser une certaine distance s'installer entre eux ? Réponse ce lundi 3 février 2020 à partir de 21h sur M6.