Mariés au premier regard : comment repérer les candidats venus pour le buzz ? Les experts répondent

Alors que la saison 4 de Mariés au premier regard a débuté début janvier 2020 sur M6, Purebreak a rencontré Estelle Dossin et Pascal de Sutter, les psychologues de l'émission, qui sélectionnent les candidats. Après nous avoir expliqué les différentes étapes de sélection et notamment les tests, les deux experts nous assurent faire attention à ne pas sélectionner ceux qui s'inscrivent uniquement pour faire le buzz. "On n'est pas non plus des super-héros. Parfois, on se laisse un peu balader pendant quelques temps.", explique Estelle.

Comment repérer les candidats de Mariés au premier regard venus pour le buzz ?

Comment les repérer alors ? "Bon, au bout d'un moment, on recoupe beaucoup les questions et quand les réponses sont un peu flottantes, pas très cohérentes, pas très incarnées ou, au contraire, quand elles sont plaquées, c'est-à-dire extrêmement désirables, que la personne imagine que l'on attend, c'est quand même un manque d'honnêteté flagrant pour nous et là, on les écarte.".

Pascal de Sutter et Estelle Dossin répondent aux critiques

Quant au fait que le concept n'a fonctionné qu'une seule fois en 3 saisons, avec Charline et Vivien, Pascal de Sutter se dit "fier" : "Ça montre que l'expérience est authentique. Si on avait voulu faire une chouette émission de télé, juste marrante et sympa, on aurait fait en sorte que la majorité reste ensemble. Ça montre aussi que les gens sont parfaitement libres de se séparer". Espérons que l'expérience fonctionne pour plusieurs couples de cette saison, même si ça semble mal parti pour Mélodie et Adrien...

