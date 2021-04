Milla Jasmine révèle son énorme salaire mensuel... digne d'une star de foot

Milla Jasmine s'était déjà confiée sur son salaire, et il a bien augmenté

En 2019, Milla Jasmine avait déjà évoqué son impressionnant salaire sur le plateau de TPMP sur C8. L'invitée de Cyril Hanouna avait alors confié gagner "entre 20 000 et 50 000 euros par mois". "Mais on parle de chiffre d'affaires d'une entreprise", "ce n'est pas ce que je mets dans ma poche tous les mois" avait-elle alors précisé. Depuis, la candidate de télé-réalité et influenceuse aurait donc vu son salaire encore augmenter. Elle est ainsi passer de 50 000 euros par mois à 100 000 euros par mois en 2 ans. Une jolie augmentation !