Objectif Reste du Monde : W9 dévoile le casting du spin-off avec... Adixia

W9 présente Objectif Reste du Monde

Même les émissions télé ont le droit à leurs spin-offs. Ainsi, Top Chef a donné naissance à Objectif Top Chef, Fort Boyard s'est déclinée avec Boyard Land et désormais, Les Marseillais VS Le Reste du Monde va s'étendre avec un nouveau programme intitulé Objectif Reste du Monde, également diffusé sur W9.

A quoi peut-on s'attendre ici ? A l'instar de l'émission culinaire de M6 qui met en avant de jeunes talents, il s'agira d'une émission tremplin. Autrement dit, différents candidats s'affronteront à travers de nombreuses épreuves afin de gagner leur place pour le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6. De cette façon, la production espère consolider les liens des futurs gagnants afin d'augmenter ensuite le niveau de la compétition lorsqu'ils se retrouveront face aux Sudistes.

Le casting enfin dévoilé

Et sans surprise, pour cette première édition, Objectif Reste du Monde sera portée par un casting 5 étoiles. On peut le découvrir dans un premier teaser, on y retrouvera du beau monde avec des habitués de la télévision. Au programme ? Ce sont Nikola Lozina, Milla Jasmine, Hilona, Julien Bert, Kellyn, Lila, Anthony Alcaraz, Mujdat, Isabeau, Simon Castaldi, Nathan, Giussepa et Illan qui sont attendus à l'écran. Mais le vrai plus de cette émission, c'est qu'elle célébrera surtout le grand retour à la télé de... Adixia ! Comme quoi, tout est possible.

Par ailleurs, on peut déjà s'en douter, si le but ultime pour les candidats sera d'intégrer Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, ils ne devraient pas se priver de ce spin-off pour nous offrir ce qu'ils savent faire de mieux : du drama. Entre les présences de Julien Bert et Hilona - plus instables que jamais - qui feront face à Illan (l'ex de la jeune femme) ou encore les retrouvailles entre Milla et Mujdat qui ne se supportent plus, on a du mal à voir comment l'ambiance pourrait rester positive très longtemps...

Aucune date de diffusion n'est encore connue, mais W9 assure que l'émission arrivera "prochainement" à la télévision.