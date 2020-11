Adixia de retour dans Les Marseillais ? Sa réponse hésitante

Même trois ans après leur rupture, les Pagadixx continuent de faire parler d'eux ! Leur histoire est pourtant définitivement terminée, mais certains de leurs abonnés aimeraient bien les voir se remettre en couple, et encore plus depuis l'émission Tattoo Confessions sur 6play. Emission dans laquelle Adixia a notamment révélé ne pas avoir effacé son tatouage en commun avec Paga. Les deux ex ont une nouvelle fois été obligés de mettre les choses au clair en expliquant qu'il n'y aura pas de retour de flamme !

Adixia de retour dans Les Marseillais ? "Probablement"

Toutes ces histoires ont crée quelques interrogations auprès des Twittos, comme le potentiel retour d'Adixia dans Les Marseillais. Sa dernière apparition remonte aux Marseillais Asian Tour, mais depuis, envisage-t-elle de revenir dans le programme phare de W9 ou à la télé tout simplement ? Pourquoi pas comme le confie l'ex de Jim Zerga à Sam Zirah : "Il y a un côté qui me dit de le faire parce qu'on est dans une situation compliquée et que clairement, je ne vis pas ma meilleure vie. Ca me ferait peut-être du bien de partir, de me changer les idées et soyons clairs, voir mes amis."

Adixia, qui compte rester célibataire un moment, ajoute : "Quand j'ai commencé à faire de la télé, je n'étais pas en couple avec Paga. Je suis arrivée toute seule, il n'y a pas que lui dans l'histoire. Probablement, je ne sais pas encore, ça dépendra de comment je me sentirai. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ca dépendra de moi." On sent quand même une légère hésitation...