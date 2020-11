Paga (Les Marseillais): Adixia lui met un stop et le critique, "Qui a un problème dans l'histoire ?"

Un peu plus de trois ans après leur rupture, Adixia et Paga se sont retrouvés pour l'émission Tattoo Confessions diffusée sur 6Play. Et vu que la DJ vient tout juste de se séparer de son chéri Jim Zerga, certains ont cru à de futures retrouvailles entre eux. Hier, Paga a tenu à répondre aux fans à ce propos. En parallèle, Sam Zirah a interrogé Adixia à ce sujet pour son émission Youtube Au jour d'aujourd'hui, suite à la publication sur le compte de Carla Moreau d'une vidéo où Paga évoquait son ex.

"Il croit que je suis toujours amoureuse de lui alors que non"

Visiblement lassée d'entendre son nom dans la bouche de son ex, Adixia n'a pas hésité à être très cash. Interrogée au téléphone par Sam Zirah, elle a clairement dit qu'elle en avait marre que Paga parle d'elle. "L'histoire de Paga et moi, ça va être une guerre sans fin. Il dit qu'il a de la peine pour moi. Il parle toujours de moi que ce soit à ses amis, en tournage, partout. Le problème, c'est que moi je ne parle jamais de lui ! (...) Qui est amoureux ? Arrête d'avoir des discours différents ! (...) Il se ment peut-être à lui-même. Il croit que je suis toujours amoureuse de lui alors que non, ce n'est pas le cas ! Je ne mens pas à moi-même." a expliqué la star.

Elle critique aussi Paga et ses relations inconsistantes. "En trois ans, avec le nombre de conquêtes incalculables qu'il a eu et qu'il finit toujours tromper, ou des relations pas sérieuses et non durables... Pose-toi les bonnes questions. Qui a un problème dans l'histoire ?" a-t-elle lâché.

Adixia ne veut pas se remettre en couple

Aujourd'hui, Adixia est célibataire suite à sa rupture avec Jim Zerga et compte bien le rester. "Je compte rester avec moi-même et pouvoir respirer, rester un petit peu de temps avant de me remettre en couple." a-t-elle expliqué à Sam Zirah. De quoi mettre ENFIN fin aux rumeurs ?