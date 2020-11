Paga (Les Marseillais) prêt à se remettre en couple avec Adixia ? Il réagit aux doutes des fans

Pagadixx, une histoire pas terminée ?

Après avoir confirmé sa rupture avec Jim Zerga, Adixia a de nouveau fait parler d'elle pour une révélation sur son ex Paga dans Tattoo Confessions, la nouvelle émission de 6play. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, voici ce que l'ex-candidate de télé-réalité a avoué : elle n'a pas effacé son tatouage d'une bouche avec le nom de Paga, trois ans après leur séparation.

La raison ? "C'est une question de flemme et de douleur, essayez de comprendre. Je ne me mens pas à moi-même, je sais ce que je veux", a expliqué Adeline, de son vrai nom, avant de confier : "Ca a mis beaucoup de problèmes dans mon couple. Beaucoup de prises de tête." Le fraté de Julien Tanti serait-il la cause de la rupture entre Jim et Adixia ? En tout cas, cet extrait a provoqué beaucoup de réactions sur la Toile.

"Il ne se passera plus jamais rien entre Adixia et moi"

Face aux nombreux messages des internautes, Paga a décidé de prendre la parole sur Instagram pour faire une mise au point sur cette histoire avec Adixia : "Il y a quelques jours, il y a eu Tattoo Confessions qui est passée sur W9. Pour tout vous dire, je vais être clair, net et précis, Adixia est une fille que j'apprécie beaucoup. Elle a fait partie de mon passé, on a vécu des histoires formidables."

Le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 a ensuite balancé : "À l'heure actuelle, il ne se passe plus rien entre Adixia et moi. et il ne se passera plus jamais rien. De l'eau a coulé sous les ponts, elle fait sa vie, je fais la mienne (...) Ne vous inquiétez pas je trouverai le bonheur moi aussi. Peut-être que je l'ai déjà trouvé mais quoi qu'il en soit, ça ne sera pas avec Adixia. On s'est séparé il y a trois ans, on a assez souffert." Un message clair, net et précis comme Paga l'avait annoncé !