Adixia et Paga, encore un espoir ? La DJ fait une étonnante confession

Adixia et Paga, est-ce réellement une histoire ancienne ? La question peut se poser. Dans Tattoo Confessions, la nouvelle émission de 6Play dédiée aux tatouages des candidats de la télé-réalité, les deux ex étaient présents sur le plateau afin de parler de leurs propres créations corporelles.

Un tatouage encore présent

A cette occasion, Adixia n'a évidemment pu éviter le sujet de son tatouage commun réalisé avec Paga, avec qui elle a vécu une relation de près de trois ans. Souvenez-vous, la DJ s'était fait encrée une bouche avec le prénom du candidat à côté. Le twist ? Elle l'a timidement révélé à la caméra, malgré une histoire qui a pris fin il y a déjà 4 ans, elle n'a toujours pas pris la peine d'effacer ce dessin.

Faut-il ainsi comprendre qu'elle n'arrive pas à tourner la page de cette histoire mouvementée ? A priori, la réponse est non. Vexée par les réactions à la suite de sa révélation, elle a déclaré, "C'est une question de flemme et de douleur, essayez de comprendre. Je ne me mens pas à moi-même, je sais ce que je veux". Et visiblement, elle ne veut plus de Paga.

"Ca a mis beaucoup de problèmes dans mon couple"

Néanmoins, elle l'a confessé, elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à l'enlever. Après avoir rappelé en avoir pourtant envie, "J'aimerais bien l'effacer sauf que je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flemme" et avoir déjà eu des problèmes sentimentaux à cause de lui, "Ca a mis beaucoup de problèmes dans mon couple. Beaucoup de prises de tête", il y a quelque chose qui l'empêche encore de passer à l'acte, "Comme excuse, je me suis dit que ça faisait partie de ma vie. Je l'enlèverais un jour".

Une chose est sûre, elle peut compter sur le soutien de son ex pour ça. Après lui avoir révélé qu'il avait fait recouvrir son propre tatouage par une plume, Paga lui a confié, "Je pense que ça doit être ta priorité, ça m'a fait du bien quand j'ai enlevé le mien". Suffisant pour la motiver et définitivement tourner la page ? A suivre.