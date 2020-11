Adixia, la rupture avec Jim Zerga ? Elle confirme enfin et s'explique !

Après sa rupture avec Paga, Adixia s'est mise en couple avec le DJ Jim Zerga. Leur relation dure depuis trois ans maintenant, mais les internautes se demandent s'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Leurs doutes ont commencé lorsqu'une rumeur a annoncé que Jim et Adixia se seraient séparés en partie à cause de Paga et se sont confirmés avec un message intrigant posté par l'ex-candidate de télé-réalité sur Instagram : "Si un jour je compte me remettre en couple avec quelqu'un, promettez-moi de me gifler !"

Adixia confirme sa rupture avec Jim Zerga

Alors, l'histoire entre Adixia et Jim Zerga est-elle réellement terminée ? La réponse est oui comme l'a confirmé la Djette dans l'émission spéciale Halloween de Sam Zirah sur YouTube : "Quand je suis venue avec Jim faire l'interview, on n'était déjà plus ensemble lui et moi sauf qu'on avait décidé de ne pas le dire. J'ai mon jardin secret, je ne justifie pas ma vie à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, on a préféré ne pas le dire parce que déjà on est resté en bons termes. On a décidé tous les deux de se séparer." Pour info, leur interview avec le blogueur a été postée sur YouTube au mois de septembre.

"J'en ai marre de faire semblant"

Adixia a ensuite ajouté : "Ce n'est pas évident de tout déménager en une journée. Il a fallu que je cherche une solution, une autre maison. Aujourd'hui, j'en ai un peu marre de faire semblant. C'est pour ça que j'ai mis ce post hier. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre de faire semblant. J'attends le moment où je déménagerai pour l'annoncer. Après, les gens ne sont pas cons. Ils s'en doutaient bien parce que je ne publiais jamais rien avec lui. Je me suis mise en retrait sur plein de choses."

De son côté, Sam Zirah a précisé : "Ca fait 4 mois qu'ils sont séparés et comme ils s'entendaient bien, ils préféraient attendre qu'elle puisse déménager pour l'annoncer. Adixia a choisi de rester en France, elle en dira plus prochainement."