Le Reste du monde, l'émission : la date et le lieu de tournage dévoilés

Alors que Les Marseillais à Dubaï sont actuellement diffusés sur W9, la chaîne préaprerait bel et bien une émission centrée sur Le Reste du monde. Alors que Nikola Lozina en rêve depuis longtemps, le casting de cette nouvelle émission de télé-réalité aurait commencé. Et le blogueur Aqababe a même révélé la date et le lieu de tournage.

Le Reste du monde : la date et le lieu de tournage dévoilés

Le RDM va-t-il remplacer définitivement Les apprentis aventuriers ? Le spécialiste de la télé-réalité avait même expliqué que Les apprentis aventuriers 6 étaient annulés et remplacés par Le Reste du monde. "Tu penses que l'émission sur le RDM va remplacer Les apprentis aventuriers ?" lui a donc demandé un internaute en story Instagram. Ce à quoi Aqababe a répondu : "Non, juste pour cette année". Vous devriez donc pouvoir retrouver Les apprentis aventuriers plus tard.

Le Reste du monde : la date et le lieu de tournage dévoilés