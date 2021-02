Julien Bert et Hilona accusés d'avoir mis en scène leur rupture

Depuis un peu plus d'un mois, soit depuis leur rupture, Julien Bert sort régulièrement le grand jeu pour reconquérir Hilona : il y a eu la sublime déclaration d'amour dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 puis la belle surprise pour la Saint-Valentin 2021. Ses attentions touchent son ex-fiancée, mais pour le moment, elle ne semble pas encore prête à lui pardonner ses erreurs et à se remettre en couple avec lui. Ses abonnés ont quand même bon espoir. Et si en réalité, tout ça n'était que du fake ?

La rupture de Julien Bert et Hilona fake ?

Sur Instagram, le compte @Marie_spy_news a laissé entendre que Julien Bert et Hilona auraient mis en scène leur séparation juste pour la promotion de leurs shampooings Juliette : "Il y a quelques temps de ça, Julien Bert avait déjà lancé une marque de shampoing qui a disparu de la circulation... Aujourd'hui il revient avec un nouveau projet à l'identique du premier, même prix, pratiquement le même packaging et il s'associe avec Hilona", a balancé l'internaute comme le rapporte Melty.

@Marie_spy_news : "Quoi de mieux qu'un coup médiatisé pour faire décoller les ventes, 300 000 vues pour une publication larmoyante c'est vendeur... Une Saint-Valentin de rêve pour se donner une seconde chance... Tout cela arrange tout le monde, la chaîne W9 qui est satisfaite de ses audiences et le couple qui voit son nombre de followers croître et peut-être même ses ventes." Les deux ex n'ont pas encore réagi à cette rumeur, qui paraît quand même très surprenante au vu des discours tenus par Hilona et l'expert en séduction des Princes de l'amour 8 sur les réseaux sociaux.