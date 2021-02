Hilona (Les Princes) réagit à la belle déclaration de Julien Bert : "Je ne sais pas où j'en suis"

Dans le plus grand des secrets, Julien Bert a réservé une incroyable surprise à Hilona pour marquer l'épisode de leurs fiançailles dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 : il lui a adressé une incroyable déclaration d'amour dans l'espoir de la reconquérir après leur rupture. Avec un montage vidéo de leur relation, l'influenceur a ouvert son coeur à son ex : "Je t'aimais, je t'aime et je sais que je t'aimerai toute ma vie. J'aimerais que tu saches à quel point tu me manques, ma vie d'avant me manque (...) Si au fond de toi, il y a encore de l'amour et de l'espoir, ne serait-ce qu'une seule chance pour nous deux, mets simplement une photo de nous sur tes réseaux sociaux."

"Il y a énormément de rancoeurs et de haine"

Ce beau discours, inattendu, a fait couler quelques larmes, mais a surtout créé beaucoup de suspense et d'impatience auprès des téléspectateurs. Depuis hier soir, ils attendent tous de savoir si Hilona a posté une photo de Julien Bert et elle pour répondre à son ex. Malheureusement, il n'en est rien pour le moment. Par contre, la pote de Maeva Ghennam a décidé de réagir en vidéo en story sur Instagram : "C'est magnifique ce qu'il a fait, mais ça n'enlève pas tous les facteurs négatifs qui ont fait que notre relation s'est terminée."

Hilona a ajouté : "Ça ne me fait pas pardonner tout ce qu'il s'est passé (...) Je suis vraiment perdue, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas quoi faire et quoi dire (...) Ce n'est pas un magnifique montage vidéo de notre relation d'avant qui va changer ce qu'il s'est passé après. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Bien sûr qu'il y a encore énormément d'amour, mais il y a énormément de rancoeurs et de haine. Je n'arrive pas à décider entre mon corps et ma tête. J'ai besoin de temps." Bon, ce n'est pas la réaction que les internautes espéraient, mais rien n'est encore perdu apparemment.