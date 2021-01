Julien Bert et Hilona séparés : "C'est fini pour de bon", elle annonce leur rupture définitive 💔

"Il n'avait plus la patience d'attendre que je change d'avis"

La pote d'Alix confie ensuite : "Ça fait bientôt 2 mois, 2 mois que j'essaie de passer au-dessus de nos désaccords et de ce qui nous est arrivé. J'ai compris par ses actes, qu'il n'avait plus le temps, ni la patience d'attendre que je change d'avis et c'est la vie. Nos chemins se séparent, pas nos coeurs. Il restera gravé en moi pour toujours. Vous pouvez maintenant faire vos articles bidons, critiquer, insulter, mentir, dire la vérité sur ce qui ne vous regarde pas. Je vous en prie, ça ne me touche pas. Lui et moi, ainsi que nos proches, savent la vraie vérité et personne de ce cercle ne s'abaissera à en débattre en public."

Hilona poursuit : "Je souffre, mais on se relève de tout dans la vie. C'est comme ça qu'on devient plus fort. Faut se relever, jamais rester au-sol. Sachez-le, si j'avais le pouvoir de revenir au jour de notre rencontre et effacer tous nos mauvais jours pour qu'il soit à mes côtés, c'est la première chose que je ferais. Mais on n'efface rien dans la vie, c'est comme ça (...) Même si ça n'a duré que 1 an et demi, ça a été la période la plus intense de ma vie. On a vécu de belles choses (...) C'est très dur. Il faut juste que vous m'aidiez un peu en évitant de me rappeler ce qui ne sera plus."