Julien Bert et Hilona séparés : les raisons chocs de leur rupture dévoilées ?

La rupture entre Julien Bert et Hilona est-elle définitive ? Les internautes commencent à réellement s'inquiéter car les deux anciens candidats des Princes et les princesses de l'amour 3 ne se sont toujours pas remis en couple. Ils ont quand même passé le Nouvel An ensemble, mais cette soirée ne les a apparemment pas convaincus de se donner une deuxième chance. La bonne nouvelle est qu'ils ne sont pas en guerre puisque Julien Bert a pris la défense de Hilona face aux critiques.

Hilona enceinte et obligée d'avorter ?

En attendant de savoir si les amoureux, qui se sont fiancés sur le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4, vont se réconcilier, les vraies raisons de leur rupture auraient été découvertes.

C'est la blogueuse Nana Poucave qui a balancé ses infos chocs sur Snapchat : "Evidemment, ils vont démentir et vous me direz plus tard que j'ai raison. Julien Bert a eu des violences conjugales envers Hilona et elle a décidé d'avorter car elle était enceinte. Malgré ça, elle reste avec Julien car elle a toujours énormément d'amour pour lui." Elle a ensuite confié que ça ne serait pas la première fois que Julien Bert se montrerait violent avec l'une de ses petites amies.