Julien Bert séparé de Hilona : "Retenez bien la leçon", il prend sa défense face aux critiques

Non, Julien Bert et Hilona ne sont pas de nouveau en couple. Ils ont simplement passé le Nouvel An ensemble avec leurs amis : "Cela fait bientôt un an et demi que l'on est ensemble et on a tout partagé ensemble. Ses amis sont devenus mes amis et mes amis sont devenus ses amis", a expliqué l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3. Malheureusement, sa mise au point n'a pas empêché certains internautes de la critiquer violemment.

"Je ne veux pas qu'on l'attaque"

Connue pour son caractère fort, Hilona a rapidement réagi aux messages des haters. Elle a aussi pu compter sur le soutien de son (ex ?) fiancé Julien Bert puisqu'il n'a pas hésité à prendre sa défense en story sur Instagram : "Je ne veux pas qu'on l'attaque. Je ne veux pas qu'on lui fasse des reproches sur notre situation car si on en est là aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de moi."

Le coach en séduction dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 a ensuite confié : "J'ai énormément d'amour pour elle, mais le problème c'est qu'à trop aimer intensément une personne, on l'aime mal... Ce n'est pas le meilleur des amours. Tout ce qui est dans l'excès n'est pas à long terme en général. Retenez bien la leçon et essayez d'apprendre à aimer de la plus belle façon, c'est sûrement ça la clé."