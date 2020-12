Julien Bert et Hilona toujours séparés ? La candidate donne des nouvelles... pas très rassurantes

Qu'a-t-il bien pu se passer entre Hilona et Julien Bert ? Alors que le couple s'est fiancé sur le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4, il a fait une annonce surprenante début décembre : il a décidé de faire un break. C'est sur les réseaux sociaux que les ex-candidats des Princes et les princesses de l'amour 3 se sont exprimés : "Julien et moi sommes en froid en ce moment. Dans la vie, il y a des blessures qui sont profondes et il faut apprendre à les réparer", a confié Hilona.

Hilona toujours séparée de Julien Bert, elle se confie

De son côté, Julien Bert a avoué : "C'est un moment difficile à passer. Ce moment est fait pour prendre du temps pour elle et moi. Comprendre plein de choses, la question de l'amour, les sentiments, moi j'ai déjà la réponse. C'est elle et pas une autre. Quand tu rencontres la personne qu'il te faut, tu le sais, et tu es prêt à n'importe quel sacrifice pour elle car tu l'as en toi, dans la peau."

Depuis, Hilona et l'ex d'Aurélie Dotremont continuent toujours leur vie chacun de leur côté. Leurs abonnés commencent donc réellement à s'inquiéter d'autant plus que l'influenceuse a annoncé son emménagement "seule" dans la maison achetée pour Julien Bert et elle : "On verra bien par la suite ce qu'il se passe, mais pour l'instant, j'emménage toute seule", a confié Hilona sur Instagram. Julien Bert et sa chérie ne se sont donc pas encore réconciliés, mais l'expert en séduction des Princes et les princesses de l'amour 4 compte bien tout faire pour sauver son couple.