Hilona accusée de profiter de Julien Bert : coup de gueule face aux critiques

Hilona accusée de profiter de Julien Bert

A la surprise générale, Julien Bert et Hilona - pourtant séparés depuis quelques semaines, ont décidé de passer le Nouvel An ensemble. A l'occasion d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'ex-candidate des Princes de l'amour 7 confessait en effet, "Cela fait bientôt un an et demi que l'on est ensemble et on a tout partagé ensemble. Ses amis sont devenus mes amis et mes amis sont devenus ses amis. Que Noël, on le fasse chacun dans nos familles respectives, c'est une chose, mais le jour de l'an, on ne pouvait pas demander à nos amis de choisir".

Une explication qui faisait sens, mais un choix qui a néanmoins choqué de nombreux internautes. Ainsi, il n'a pas fallu attendre très longtemps avant de voir les premières critiques apparaître à l'encontre d'Hilona. D'après eux, la jeune femme profiterait tout simplement de son ex pour gratter un maximum de buzz et profiter de sa popularité afin de maximiser ses futurs profits.

Coup de gueule en réponse aux critiques

Des critiques aussi lourdes que graves, qui n'ont logiquement pas laissé Hilona indifférente. Aussi, ce vendredi 1er janvier 2021, la star de la télé-réalité a passé le premier jour de cette nouvelle année à se défendre lors d'une story Instagram : "Pour les médisants, merci d'arrêter de croire que vous êtes au courant de ce que je ressens, que je suis la fautive avec Julien. Merci d'arrêter de juger mes sentiments par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux parce que vous ne savez pas ce qu'il s'est passé, pourquoi on en est là".

Lassée d'être considérée comme la coupable derrière la rupture de son couple, elle a également tenu à mettre les choses au clair concernant les remarques sur sa supposée vénalité, "Je n'ai jamais eu besoin d'un homme pour assumer mes achats, mes besoins et mon quotidien. Avec Julien, on s'est élevés mutuellement autant sentimentalement, psychologiquement que financièrement." Elle l'a ensuite rappelé avec fierté, "J'ai toujours été indépendante et j'ai toujours compté que sur moi pour vivre et m'assumer."

"Arrêtez de penser que vous avez tout compris"

Enfin, dans le but de faire comprendre aux haters que leurs critiques n'ont absolument aucun sens, Hilona a mis en avant l'incohérence de leurs propos, "Si vraiment je me servais de Julien pour le buzz ou pour gagner de l'argent, vous ne pensez pas que je continuerai cette relation qui est "importante" pour beaucoup de nos followers ?"

Après avoir précisé, "Arrêtez de penser que vous avez tout compris en voyant quelques brides de nos vies", Hilona a révélé qu'elle ne fera jamais de sa vie privée son fond de commerce, "Croyez-moi, vous ne me retrouverez pas dans "Les Coeurs Brisés" ou je ne sais quelle connerie. Non pas que je n'aime pas cette émission que je trouve super, mais (...) je ne suis pas capable d'étaler ma vie personnelle, familiale et amoureuse devant tout le monde".

Le coup de gueule est passé !