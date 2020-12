Julien Bert et Hilona de nouveau en couple ? "On est très fusionnel"

Julien Bert et Hilona vont passer le nouvel an ensemble

Julien Bert et Hilona s'étaient mis en couple pendant le tournage de l'émission Les Princes de l'amour 7 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 3 sur W9. Et le couple s'est de nouveau montré dans Les Princes de l'amour 8 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 4 sur W9, pas en tant que candidats mais du côté de l'agence. Malgré leur amour toujours présent, Hilona a récemment décidé de quitter Julien Bert. Mais pourraient-ils se remettre en couple comme l'espèrent de nombreux fans ? Ils semblent en tout cas être sur la bonne voie puisqu'ils se sont réconciliés pour les fêtes de fin d'année. Dans sa story, la candidate de télé-réalité a en effet révélé qu'ils allaient passer le réveillon du jour de l'an ensemble.

"En parlant du jour de l'an, il y a Julien qui fera le jour de l'an avec nous", parce que "cela fait bientôt un an et demi que l'on est ensemble et on a tout partagé ensemble. Ses amis sont devenus mes amis et mes amis sont devenus ses amis. Que Noël, on le fasse chacun dans nos familles respectives, c'est une chose, mais le jour de l'an, on ne pouvait pas demander à nos amis de choisir" a expliqué Hilona.

Malgré leur rupture, Julien Bert et Hilona s'aiment toujours et ne sont pas en froid. Même s'ils sont toujours séparés pour l'instant, elle a affirmé : "Le plus important et c'est ce qui a fait qu'on a pris cette décision-là, c'est que l'on se tolère largement", "on a passé un an et demi ensemble, on est très fusionnel avec Julien et on ne se déteste pas".

"Ça ne veut pas dire que c'est définitivement fini"

Hilona, qui s'était même fiancée à Julien Bert sur le tournage du programme Les Princes de l'amour 8 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 4 est aussi revenue sur leur récente rupture. "La décision que j'ai prise et c'est pour ça que la situation, je la vis différemment que lui, est parce qu'il s'est passé des choses qui nous regardent et que je ne pouvais plus supporter" a-t-elle indiqué, "Julien, c'est quelqu'un de bien, qui a vécu pas mal de choses qui font que, parfois, ça ne colle pas avec une autre personne, et nos caractères ne sont pas compatibles. Au bout d'un moment, ce n'est plus vivable, donc il fallait mettre un terme à la relation en attendant de savoir ce qu'on allait faire".

"Mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime plus, que je ne le supporte plus ou qu'on est en guerre" a tenu à souligner Hilona, "nous ne sommes pas en guerre et nous ne nous détestons pas, bien au contraire. Ça restera Julien pour moi et je resterai Hilona pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est définitivement fini". Avec cette dernière phrase, on se dit donc que leur séparation n'est sans doute pas définitive et qu'ils se remettront peut-être en couple pendant l'année 2021.