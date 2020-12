Julien Bert et Hilona au bord de la rupture ? Ils s'expriment enfin

Fous amoureux depuis Les Princes et les princesses de l'amour 3, Julien Bert et Hilona se sont fiancés un après leur rencontre sur le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4. Sauf que depuis le tournage de l'émission de W9, il semble y avoir de l'eau dans le gaz dans le couple. Les internautes ont remarqué que les amoureux s'affichaient séparément sur les réseaux sociaux. Aqababe a alors confié qu'ils "font leurs petits projets chacun de leur côté. Ils sont un peu en froid". Doit-on y croire ?

"Dans la vie, il y a des blessures qui sont profondes"

Malheureusement oui... Sur Instagram, Julien Bert et Hilona ont confirmé être actuellement en break et ont donné plus d'explications : "Mes amours, comme vous l'avez sûrement remarqué, Julien et moi sommes en froid en ce moment. Dans la vie, il y a des blessures qui sont profondes et il faut apprendre à les réparer... Parfois, on a besoin d'être seul pour se retrouver soi-même, tout n'est pas question d'amour", a avoué l'ex-candidate de 10 couples parfaits 2 en story.

Elle a ensuite ajouté : "Dieu seul sait à quel point nous en ressentons l'un pour l'autre. Je voulais que vous sachiez un peu ce qu'il se passe car vous faites partie de nos vies. Ne vous en faites pas, pour l'instant, on prend juste un peu de temps pour nous chacun de notre côté. Je vais bien et je garde le sourire car dans la vie, il faut rester positif même face aux situations les plus dures. Je vous aime." Hilona s'est ensuite exprimé en larmes en vidéo : "Je préfère vraiment arrêter d'en parler et parler de choses positives parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller mieux."