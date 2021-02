Hilona séparée de Julien Bert : elle explique pourquoi elle porte toujours sa bague de fiançailles

Alors que la demande en fiançailles de Julien Bert à Hilona sera bientôt diffusée dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 sur W9, les deux candidats ne sont plus en couple aujourd'hui. Malheureusement, ils vont devoir affronter ce beau moment prochainement, autant vous dire qu'ils appréhendent. En attendant, les internautes soupçonnent les influenceurs de s'être remis ensemble quelques semaines après l'annonce de leur rupture "pour de bon". Leurs retrouvailles sur les réseaux sociaux les ont surpris, mais un autre détail a aussi attiré leur attention.

Hilona répond aux critiques sur sa bague de fiançailles

Lequel ? Le fait que Hilona porte toujours sa bague de fiançailles alors qu'elle est séparée de Julien Bert. Suite aux nombreuses réactions, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 2 a décidé de prendre la parole en story sur Instagram pour faire une mise au point : "Je voulais répondre aux critiques dû au fait que je garde ma bague. Si je la garde, ce n'est pas parce que j'ai envie d'avoir une grosse bague, que je suis une michto. Si je la gardais pour l'argent, je l'aurais déjà vendue (...) C'est symbolique pour moi. Tant que je n'aurais pas tiré une croix définitive sur cette histoire, je ne l'enlèverais pas. J'estime que c'est mon choix, vous le respectez ou pas, c'est pareil."

De nouveau en couple ?

Hilona s'est ensuite exprimée sur les rumeurs selon lesquelles elle serait de nouveau en couple avec l'expert en séduction dans Les Princes de l'amour 8 : "Avec Julien, on ne se déteste absolument pas. On a su garder notre respect mutuel, notre entente et notre fusion. Effectivement, quand on se voit, on se taquine et on rigole, mais c'est parce qu'on est comme ça. On sera toujours comme ça malgré toutes les querelles et les discordes (...) On s'entend bien, ce n'est pas pour ça qu'on va se remettre ensemble."

La pote de Maeva Ghennam poursuit : "Il faut arrêter de penser que tout est calculé. On ne s'est pas revu parce qu'un épisode va passer à la télé. Cet épisode va être très dur à regarder. Il va peut-être réveiller des choses pas forcément bonne. J'appréhende (...) C'est très compliqué pour moi de savoir que cette demande en fiançailles va arriver (...) C'est fatiguant de se justifier sur ça."