Julien Bert et Hilona de nouveau en couple ? La rumeur relancée avec ces infos

Que s'est-il passé entre Julien Bert et Hilona après leurs fiançailles dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 ? En décembre 2020, les amoureux ont annoncé leur break surprise et alors que leurs abonnés espéraient la réconciliation, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 2 a officialisé leur rupture définitive il y a plus de 3 semaines : "Aujourd'hui, c'est fini pour de bon (...) Peu importe tout ce qui pourra arriver, ça ne changera jamais. Il fera toujours partie de moi et ça non plus, personne ne me l'enlèvera." Les raisons de leur séparation restent toujours secrètes.

Julien Bert et Hilona passent la nuit ensemble ?

Depuis plusieurs jours, certains internautes se demandent si Julien Bert et Hilona ne seraient pas de nouveau en couple. Leurs doutes ont commencé lorsque les deux ex se sont retrouvés pour travailler sur leur projet commun, une gamme de shampooings intitulée "Juliette" : "On les a appelés comme la grand-mère de Ju, c'était important pour lui comme pour moi", a expliqué l'influenceuse. Mais les deux candidats se sont ensuite revus dans un contexte hors-professionnel : ils se sont même affichés ensemble sur les réseaux sociaux, ce qui a surpris leurs abonnés.

Ces derniers ont pu assister aux nouvelles retrouvailles entre la pote de Maëva Ghennam et Julien Bert, à l'occasion de l'anniversaire du père de Hilona : "Ils ont même dormi ensemble. Quand je dis 'dormis ensemble', je veux bien évidemment dire dans la même maison", a posté en story sur Instagram le compte @wassim.tv2. Alors, l'expert en séduction des Princes et les princesses de l'amour 4 et son ex-girlfriend ont-ils vraiment passé la nuit ensemble ? Se sont-ils laissés une deuxième chance ? Ils n'ont pas (encore) réagi à la rumeur.