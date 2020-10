10 couples parfaits 4 : Marin balance son salaire et celui des autres candidats

Dans 10 couples parfaits 4, "on était payé à la journée"

Marin, c'est un peu l'ovni de la télé-réalité. Le candidat que vous avez pu suivre dans La Villa des Coeurs Brisés 4 sur TFX, puis en tant que célibataire dans L'île de la tentation sur W9, fait partie du casting de 10 couples parfaits 4 sur TFX. Et comme à son habitude, il est loin des clashs et des buzz, mais plutôt dans l'analyse et le recul par rapport aux autres participants. Interviewé par Jeff Lang2VIP, Marin a notamment révélé son salaire et celui des autres candidats.

"Tout le monde voulait rester, personne voulait partir" a d'abord souligné Marin, car "on était payé à la journée", "donc personne voulait partir". Alors que les théories sur les matchs parfaits se multiplient sur les réseaux, le candidat que vous pouvez voir dans 10 couples parfaits 4 a même donné des chiffres et précisé qu'il y avait de grosses différences de salaires entre les candidats selon leur notoriété.

"Les mieux payés prenaient 1 000 euros par jour"

Celui qui a un bac +5 en école de commerce a ainsi dévoilé que "les mieux payés prenaient 1 000 euros par jour", comme par exemple Anthony Alcaraz, qui vient d'être viré. Ce qui fait une belle somme en une seule journée. Mais "moi pour te donner un ordre d'idée je touchais 4 ou 5 fois moins qu'eux" a avoué Marin, ce qui fait après calcul entre 200 euros et 250 euros par jour. Et le salaire des "inconnus" du casting comme Krys par exemple ? "Les non connus prenaient 80" euros, "pour te dire la différence". Effectivement, entre 80 euros la journée et 1 000 euros la journée, il y un fossé.