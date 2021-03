Dylan Thiry dévoile son (gros) salaire annuel et combien il gagne par placement de produit

Le salaire des influenceurs et influenceuses reste souvent confidentiel, d'autant plus que c'est un sujet extrêmement tabou, mais ça ne l'est pas pour tout le monde apparamment. Pour preuve, Dylan Thiry a décidé de tout dévoiler sur sa fortune dans une récente interview avec GQ. Le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 balance combien il gagne par placement de produit et son (gros) salaire annuel !