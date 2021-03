Dylan séparé de Kellyn, il l'accuse de maltraiter son chien : "elle l'a secoué", il "suffoquait"

"Deux fois elle l'a secoué devant moi" et elle aurait abandonné le chien pour un tournage

Dès janvier 2021, beaucoup d'internautes pensaient que Dylan Thiry et Kellyn Sun étaient en couple. Ils se sont affichés ensemble, inséparables à Dubaï, au point de vouloir emménager ensemble. Le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX et la candidate vue dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 (Les Princes de l'amour 8) sur W9 avaient ensuite avoué avoir eu un coup de coeur réciproque. Mais leur relation s'est tendue, avant que finalement Dylan Thiry balance qu'ils étaient en couple en secret. Mais ils se sont depuis séparés. Dans sa story du 23 mars 2021, Dylan Thiry a même clashé Kellyn Sun en l'accusant de maltraitance animale.

"Quand elle a adopté le chien, elle lui donnait des croquettes pour adultes à manger alors qu'il a un an et demi" a-t-il assuré, Kellyn Sun aurait été "incapable de lui donner des croquettes pour bébés". Et ce n'est pas tout. "Deux fois, elle l'a secoué devant moi parce qu'il s'étouffait" a-t-il déclaré. Et "lorsqu'elle dormait chez moi avec le chien, madame se couchait à minuit et se levait à midi. Quand je me levais, le chien avait ch*ié et p*issé partout ! Elle faisait n'importe quoi !".

Celui que vous pouvez voir dans les épisodes de La Villa des Coeurs Brisés 6 a aussi raconté : "Un jour, où nous allions faire du buggy dans le désert, Kellyn a pris son chien avec nous. Elle l'a monté sur le buggy alors que je roule comme un malade. Le chien de deux mois suffoquait". "Je sors et je lui dis : 'Kellyn, t'es une p*tain de cassos, t'as aucune éducation ! Même t'occuper d'un chien, tu ne sais pas faire ! Il est en train de crever !'" a-t-il affirmé, mais en fait "elle voulait juste le prendre pour faire des photos dans le désert. Elle disait : 'Ce n'est pas grave, c'est qu'un chien !".

Et l'ex princesse des Princes et des Princesses de l'amour 4 aurait même abandonné le chien pour partir en tournage sur l'émission du RDM (Le Reste du Monde) : "Aujourd'hui, elle est partie sur le tournage du Reste du Monde sans son chien. Je ne sais pas chez qui il est à Dubaï...".

"Avec Kellyn, j'ai décidé de couper le contact" assure Dylan

Du coup, Dylan Thiry s'est séparé de Kellyn Sun. Une rupture qui serait liée à plusieurs autres raisons. En effet, il a avoué avoir très mal pris qu'elle voie ses ex, Bastos et AD (Adrien Laurent) à Dubaï, quand Dylan n'était pas là. "Avec Kellyn, j'ai décidé de couper le contact, que ce soit sentimentalement parlant et amicalement parlant. Par rapport à ce qu'il s'est passé avec AD et Bastos, même si pour certains ce n'est pas grave, pour moi, ce n'est pas normal de manger avec ses deux ex quand tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre" a-t-il indiqué, "Ensuite, j'ai été déçu par certains propos qu'elle tenait. Une amie comme ça, je n'en veux pas dans ma vie", "je lui prenais la tête car elle faisait des trucs qui me sortaient de la tête".

"Elle ne me respecte pas, ni moi, ni ma religion !" a aussi confié Dylan Thiry, "J'étais avec deux amis qui voulaient se reconvertir à l'islam. On avait une discussion sérieuse et Kellyn me fait une blague. Elle va dans la voiture et lorsque je la rejoins elle me dit : 'Ce n'est pas normal que tu sois butté comme ça dans ta religion avec les gens comme toi !' Je l'ai fait sortir de la voiture, j'ai mis ses affaires dehors et je lui ai appelée un Uber. On s'est bloqué".