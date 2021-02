Dylan Thiry et Kellyn en couple en secret : il balance tout, elle réagit avec une autre version

Entre Dylan Thiry et Kellyn, c'est la guerre ! Vous aussi, vous avez l'impression d'avoir loupé un épisode ? On vous comprend. Il y a un mois environ, le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 et l'influenceuse s'affichaient plus proches que jamais, à tel point que les internautes les ont imaginé en couple, mais depuis, leur relation s'est totalement dégradée. D'un côté, Kellyn accuse Dylan de l'avoir mise à la porte de chez lui sans raison et de l'autre, l'ex de Fidji Ruiz parle d'un manque de respect de la part de l'influenceuse. Alors, que s'est-il vraiment passé ?

Dylan Thiry en couple en secret avec Kellyn ? Il balance

Aujourd'hui, Dylan Thiry a décidé de tout balancer et de tout avouer sur ses problèmes avec l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4. Il a notamment confié que Kellyn et lui se sont bien mis en couple, mais en secret, qu'il a refusé de participer aux Anges (Les Anges 13 ou Les Vacances des Anges 4 ?) par respect pour elle ou encore que les retrouvailles entre Bastos et son ex-copine à Dubaï a provoqué de grosses tensions. Voici sa version : "Je n'ai pas voulu me mettre en couple avec parce que je connais sa réputation. Aujourd'hui, je suis tombé dedans comme un gros c*n. Beaucoup de gens m'avaient prévenu, mais j'ai voulu faire l'aveugle"

Dylan balance ensuite : "J'ai dit à Kellyn : 'Ecoute, je ne veux jamais t'embrasser, ni coucher avec toi.' J'ai réussi à tenir pendant une semaine, 10 jours sauf que madame a tellement insisté, j'ai fini par craquer. A force d'être avec une personne, tu commences à avoir des sentiments même si tu ne le veux pas. C'est une fille pour qui j'ai eu un coup de coeur (...) On a commencé à s'embrasser et je n'ai pas voulu le dire sur mes réseaux sociaux parce que je connaissais sa réputation et je ne voulais pas me faire avoir."

"Je me suis fait avoir comme un gros c*n"

"Je lui ai dit : 'Je n'ai pas envie de sortir avec toi parce que t'es une fille instable, t'as que 21 ans et tu joues avec les garçons' (...) Elle insiste, on continue de s'embrasser, on est en couple limite. Sans vous le dire, on s'embrasse, on couche ensemble, on a des sentiments l'un pour l'autre. Quand je pars de Dubaï, elle pleurs (...) J'ai annulé mon tournage des Anges pour elle", ajoute celui qui accuse le nouveau chéri de Fidji Ruiz, Anas d'avoir "payé 15 gars" pour le taper.

Dylan Thiry continue : "J'ai des sentiments pour cette fille, je me suis fait avoir comme un gros c*n. En même pas 24 heures, elle tenait la main d'un autre mec, avec qui elle avait de l'ambiguïté, dans sa story. A ce moment là, j'ai décidé de ne plus lui parler (...) Pour moi, c'était ma meuf. Je devais partir le 2 mars pour Les Anges, mais j'ai annulé parce que ça ne me servait à rien de partir en tournage alors que j'avais une meuf. Et qu'est-ce qu'elle me fait elle ? Elle ramène son ex Bastos, avec qui elle a couché, chez moi dans ma piscine privée."

Attendez ce n'est pas fini : "Lui se fout de ma gueule en identifiant mon prénom, elle rigole. T'es en train de te foutre de ma gueule avec ton ex chez moi dans ma piscine. Comment veux-tu que je le prenne ? (...) Et après, elle fait une vidéo avec Bastos et Adrien Laurent, ses deux ex avec qui elle a couché, normal. Comme si moi, j'allais faire une vidéo avec Fidji et Marine. Ca ne passe pas. Je ne peux pas laisser une fille pour qui j'ai des sentiments faire une vidéo avec ses ex (...) T'as 21 ans, t'es avec des mecs qui en ont rien à fo*tre de ton image. La preuve, Bastos publie ton c*l dans sa story, respecte toi", poursuit l'ex-candidat de La Bataille des couples 2.

"Je ne suis pas en couple avec Dylan"

Du coup, si l'on en croit Dylan Thiry, il a bloqué l'accès de son appartement à Kellyn pour des bonnes raisons... Sauf que l'ex d'Anthony Alcaraz ne tient pas du tout la même version : "C'est incompréhensible. Je ne suis pas en couple avec Dylan ou alors je ne suis pas au courant. Il n'a jamais voulu être en couple avec moi, tous ses amis le savent très bien. Il ne voulait pas que je le touche, il ne voulait rien. Tu parles de ma réputation, mais tu me connais, t'as habité un mois et demi avec moi. Tu m'as même dit que j'étais une meuf bien et que comme tu me respectais, tu ne voulais pas me 'toucher'."

Kellyn réagit ensuite à ses retrouvailles avec Bastos et Adrien Laurent : "Je n'ai fréquenté aucun garçon même si on n'était pas en couple. Je ne manque pas de respect parce que ce sont mes amis même s'ils sont mes ex. En plus, Adrien est en couple et en plus, j'ai mangé avec sa copine qui est mon amie. Bastos, on le connaît tous. On sait que c'est un mec qui fait tout le temps des blagues et qui est un peu trash, mais il est seconde degrés. C'est un gars super gentil (...) En plus de ça, Dylan et Bastos sont potes (...) Et là, je me retrouve face à quelqu'un qui m'avoue ses sentiments. Je savais qu'il m'aimait bien, mais là, il me dit clairement qu'on était en couple pour lui." Quelle histoire !