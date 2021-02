Dylan Thiry accuse Anas d'avoir "payé 15 gars" pour le taper : Fidji Ruiz donne une autre version

Il y a quelques semaines, Anas, Fidji Ruiz et Dylan Thiry se sont violemment clashés sur les réseaux sociaux, après la mauvaise blague des potes de l'ex-candidat de Koh Lanta : "Après avoir pris ma meuf, tu habites chez moi et je paie le loyer pour toi depuis un an. C'est moi qui paie le loyer, quand tu dors tu dors dans mon lit. Tu devrais me remercier et là, grâce à moi frérot, tu vas percer", a notamment balancé Dylan. Des propos qui auraient donné envie à Anas de se venger si l'on en croit le participant à La Villa des Coeurs Brisés 6.

"Aujourd'hui, j'aurais pu être à l'hôpital ou dans le coma"

Comme Dylan Thiry l'a confié en story sur Instagram, le nouveau copain de Fidji Ruiz aurait payé "15 potes" à lui pour l'agresser et le menacer, ainsi que sa famille : "Je suis totalement conscient que ça aurait pu être très grave. Aujourd'hui, j'aurais pu être à l'hôpital ou dans le coma. Pour vous montrer à quel point ce mec est un lâche. Hier, je tournais une vidéo avec un YouTubeur, dont je ne citerai pas son nom pour le protéger. On peut dire qu'il m'a un peu sauvé la vie."

Il explique ensuite : "On est allé louer une voiture pour la vidéo et dans ce garage, il y avait un contact à Anas (...) Directement, le garagiste a prévenu un des potes d'Anas qui a prévenu Anas. Anas a appelé des potes à lui qu'il a payés. Il est obligé de payer des gars pour qu'ils fassent quelque chose. Il a payé 15 gars qui m'attendaient au garage pour qu'ils me tombent dessus quand je rends la voiture. Je me suis dit ça aurait pu être dangereux quand même. J'y ai échappé belle !"

"T'es vraiment une m*rde mon gars"

Dylan Thiry raconte comment il aurait réussi à échapper à ce passage à tabac : "Le Youtubeur est arrivé avant moi et m'a dit : 'Dylan, il ne faut surtout pas que tu viennes, il y a une quinzaine de gars qui t'attendent. Ce sont des potes à Anas'. Ils ont menacé le Youtubeur, qui n'avait rien à voir, et ses deux collègues femmes (...) On parle de lâcheté. On parle d'un mec qui me menace, qui a des propos dégueulasses et que quand tu lui proposes un octogone, soit il t'envoie son associé pour me menacer, soit il paie 15 gars à Paris, qui m'attendent dans un garage, pour me défoncer la g*eule."

Il renouvelle ensuite sa proposition d'octogone : "Comment Fidji, alors qu'elle connaît mes petits frères et connaît ma mère, peut accepter que son mec envoie 15 gars pour me défoncer la g*eule (...) T'es vraiment une m*rde mon gars ! Niveau lâcheté, t'es numéro 1 (...) Je vais te proposer encore une fois un octogone, mais tu vas sûrement faire le mec qui répond pas. Tellement que tu es lâche, tu laisses faire le sale boulot à des gars. Je te propose un octogone et si tu refuses, c'est que tu es vraiment une grosse m*rde, une grosse victime ! Déjà, la dernière fois t'as pas répondu. Tu fais le malin, tu fais le gars des cités, on connait tous des gars chauds."

Fijdi Ruiz réagit à cette histoire

Dylan Thiry continue : "Si Fidji est au courant, je trouve ça vraiment triste. Elle et moi, on s'est aimé. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais d'accepter ça, c'est un truc de dingue. Anas, si t'étais vraiment un homme, si t'as des cou*lles, tu peux venir me voir (...) Dieu merci qu'il m'est rien arrivé hier. Dieu m'a protégé et heureusement que je n'ai pas ramené la voiture à ce moment-là. Clairement, je serai dans un sale état. Je serai à l'hôpital aujourd'hui, j'en suis conscient." Alors Fidji Ruiz est-elle au courant de cette histoire ?

La réponse est oui, mais l'influenceuse a donné une toute autre version que celle de son ex, dans un message vocal adressé à ses proches : "Un matin, le téléphone d'Anas ne faisait que de vibrer. Il a décroché et c'est un mec qui lui dit 'écoute Anas, on a vu Dylan. Il a loué une voiture dans le 10e arrondissement de Paris. Le mec du garage m'a appelé parce qu'il a vu les embrouilles sur les réseaux sociaux. Il m'a dit 'y a Dylan en face de moi.' Le mec de Marseille a dit 'passe le moi au téléphone'. Le mec a menacé Dylan."

La suite ? "Dylan a arrêté de parler et il est monté dans une voiture, il s'est enfui. C'est la seule histoire qu'il y a eu. Il s'est passé aussi que le caméraman qui filmait Dylan toute la journée, c'est un mec qui veut percer sur les réseaux. Il a demandé à Dylan s'il pouvait lui donner 3 000 euros pour tourner une vidéo (...) C'est un mec qui a déjà tourné pour des artistes. Des gens contactent donc Anas pour lui dire 'on connaît le caméraman et on l'a appelé pour lui demander le programme avec Dylan pour aller le voir'. Anas leur a dit 'les gars, si vous allez le voir, je veux juste des excuses et qu'il démente qu'il paie le loyer et que j'ai trompé ma femme'. L'histoire, c'est juste ça, il n'y a jamais eu 15 mecs."