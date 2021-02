Dylan Thiry (La Villa des Coeurs Brisés 6) clashe violemment Inès : "C'est une grosse faux-cul !"

Inès lance un clash contre Dylan

Lors d'une récente interview accordée à Voici, Inès Loucif - finaliste de Koh Lanta 2020 et candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 (la diffusion débutera le 15 février prochain sur TFX), a été interrogée sur ses rapports avec Dylan Thiry. Et l'habituelle infirmière ne l'a pas caché, sa relation avec la star de la télé-réalité était loin d'être parfaite sur le tournage.

"Sur le tournage quand on s'est vus, je n'ai pas trop aimé son comportement. Je sais que ce n'était pas forcément méchant mais c'est du Dylan" a-t-elle ainsi confié, avant d'ajouter, "Et comme je suis arrivée en couple dans l'aventure, je me suis dit : 'stop, ça devient un manque de respect'. Donc je lui ai dit et il l'a mal pris, mais c'est Dylan. Il est très susceptible et se braque très vite." Par ailleurs, Inès a confessé qu'avant de le rencontrer dans l'émission, elle avait déjà beaucoup d'a priori à son sujet, "Je sens le vice et l'intérêt. Je sens quelque chose de pas bon !"

Dylan lui répond, "C'est une grosse faux-cul"

Sans surprise, ses commentaires ne sont pas du tout passés inaperçus. Toujours auprès de Voici, Dylan a donc tenu à réagir aux propos d'Inès. Et bien évidemment, il n'a pu s'empêcher de la clasher de façon véhémente. Après l'avoir classée comme "une frustrée", celui qui assure pourtant avoir changé à travers cette émission, "On découvre un nouveau Dylan", n'a pas hésité à critiquer ouvertement son comportement, "Je ne suis pas là pour faire attention à mon image ou pour me donner un rôle. Inès, elle, c'est la première à jouer un rôle. En off, elle est une autre personne".

Oui, selon l'ex de Fidji Ruiz, l'ancienne aventurière de TF1 aurait deux visage : un pour la télé, un pour la réalité, "Pour le coup, c'est une grosse faux-cul ! Devant la caméra, c'est : 'Oh Dylan, je n'apprécie pas son comportement'. Quand les caméras sont éteintes, elle est là à insulter les filles et rabaisser les mecs." Puis, il l'a assuré, les fans de la jeune femme devraient être déçus par son comportement dans le programme de TFX, "Elle dit que je suis là pour le buzz, mais elle, elle est là pour faire en sorte de ressortir avec une belle image parce qu'elle sort de Koh-Lanta".

Or, si l'on se fie à ses remarques, le plan d'Inès aurait échoué, "Avant j'étais comme Inès, je venais de faire Koh-Lanta et je voulais garder la belle image de l'aventurier qui sortait de TF1. A un moment donné, il faut être soi-même. Les gens t'aiment ou pas, mais au moins, tu es honnête avec le public. C'est très important à la télé et ça je l'ai découvert avec le temps. Quoi qu'il arrive, ton masque tombe. Et elle, il est tombé et on va le voir dans l'aventure."

Si le monde de la télé-réalité manquait de clashs, en voilà un tout nouveau parti pour durer quelques mois...