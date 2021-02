Inès (Villa des Coeurs Brisés 6) : un travail compliqué à l'hôpital à cause de la télé ? Elle répond

Pas de télé-réalité à temps plein pour Inès

Après une grande aventure dans Koh Lanta 2020, c'est dans La villa des coeurs brisés 6 que l'on pourra retrouver Inès Loucif dès le 15 février prochain. Pourtant, n'allez pas croire que la jeune femme a abandonné sa carrière d'infirmière afin de devenir une candidate de télé-réalité/influenceuse à temps plein.

Au détour d'une interview accordée à Voici, la finaliste du jeu d'aventure de TF1 l'a au contraire confessé, c'est son travail qui lui permet de décompresser au quotidien, "Ca m'a fait du bien de reprendre le travail. Etre dans la vraie vie et voir les priorités, ça me fait du bien. Pas de partir en tournage ! (...) Un tournage de téléréalité, c'est un travail ! (...) C'est fatigant ! Les gens crient partout, c'est stressant, c'est un rythme. C'est 6 jours sur 7, on se lève à 9h du matin, si on a des interviews le soir, on se couche à pas d'heure. C'est hard !"

Un métier difficile à assumer au quotidien

Toutefois, il serait également faux de penser que la vie est toujours plus simple dans le monde réel. Bien qu'Inès adore son métier, elle confesse que celui-ci ne cohabite pas toujours de la meilleure des façons avec sa nouvelle image médiatique. "C'est limite le personnel soignant qui me met parfois plus mal l'aise que les patients ! Comme je suis intérimaire, je vais dans les services où j'ai mes habitudes et je fais trois hôpitaux. Mais les équipes changent et parfois des gens ne me connaissent pas. Et quand je débarque, ça frôle l'hystérie et c'est gênant" a-t-elle ainsi confié, avant d'ajouter, "Ça fait un peu peur. On est quand même sur le lieu de travail."

Rassurez-vous, l'infirmière n'est pas du genre à se braquer quand on l'aborde sur le monde de la télé, "Mais ça reste un plaisir parce qu'ils sont cool avec moi", mais il est vrai que cela peut parfois rendre les soirées un peu pesantes et répétitives, "Des fois, c'est difficile à gérer parce qu'en plus de travailler, il faut parler de Koh-Lanta toute la nuit."

Des rencontres géniales avec ses patients

Et du côté des patients ? Etonnement, c'est avec eux qu'elle a la meilleure relation. Elle l'a révélé avec le sourire, "Le matin, les patients ont des prises de sang et quand je vais les voir, alors qu'on s'est vus toute la nuit, ils attendent 6h pour me dire : 'Je voulais vous demander, vous n'êtes pas Inès de Koh-Lanta'. Du coup, je rigole et je parle avec eux. Ça se passe tout le temps super bien !" Et visiblement, ça lui permet même de se créer des contacts ensuite, "Des patients m'ont aussi retrouvée sur les réseaux sociaux et m'ont écrit. Franchement, c'est cool !"

De quoi lui permettre de relativiser les quelques mésaventures qu'elle peut parfois vivre à cause de son métier...