Fidji Ruiz et Anas taclent Dylan Thiry après une mauvaise blague : il leur répond cash

Dylan Thiry poursuit : "Donnons nous rendez-vous. Un lieu. Une heure. Une date Ou alors donne moi un signe. Et je repars à la conquête de ton coeur comme dans les plus grands films. Découvre de nouveau ou plutôt apprends à découvrir le nouvel homme que je suis devenu. Certes, il porte le statut de ton petit ami. Mais, moi. Je suis l'homme de ta vie."

"Ton message est tellement irrespectueux"

Ces quelques mots ont choqué pas mal d'internautes, mais ils ont surtout surpris Fidji Ruiz et son boyfriend, Anas qui ne se sont pas gênés pour tacler fort Dylan en public. En story, l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 2 a posté une vidéo de son chéri en train de rapper un morceau pour clasher "le petit blondinet" : "Tu sais qu'on peut te choquer, donc ferme ta g*eule espèce de petit blondinet. Fais pas la guerre, si t'as pas les armes. Tu brises des coeurs, on sait que t'es qu'un vandale. On connaît ta vie, on sait que t'es qu'un vendu. Continue, fais le fou et je te prépare du sale."

Des paroles suivies d'une mise au point de Fidji Ruiz : "Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de si méchant. Ton message est tellement irrespectueux en vue de ma situation. Tu ne verras aucun signe et rendez-vous, hormis dans tes rêves les plus fous peut-être. Tu ne mérites que ça, tu le sais bien. Mon destin est bien loin du tien. Je te demande donc de passer ton chemin pour de bon et de me laisser heureuse comme je mérite de l'être auprès d'une personne respectable et aimante avec des valeurs, qui partagent les miennes comme mon Homme A (...) Ce serait une honte pour ma famille et moi de t'avoir comme l'homme de ma vie. Malheureusement pour toi, je n'ai pas la mémoire courte. J'ai été ton souffre douleur bien trop longtemps, mais ça c'était avant."

"Tu devrais me remercier car grâce à moi tu vas percer"

Cette histoire prend donc beaucoup d'ampleur, mais il faut quand même savoir que tout est en réalité parti d'une mauvaise blague de la part de deux potes de Dylan Thiry : ce sont eux qui ont posté la déclaration sur le compte Instagram de l'influenceur.

Malgré cette "plaisanterie", l'ex-candidat de La Bataille des couples 2 a tenu à répondre aux tacles d'Anas : "Après avoir pris ma meuf, tu habites chez moi et je paie le loyer pour toi depuis un an. C'est moi qui paie le loyer, quand tu dors tu dors dans mon lit. Tu devrais me remercier et là, grâce à moi frérot, tu vas percer. C'est un carton plein, déjà parce que tu parles de moi. Ta carrière va décoller à partir de maintenant."

Dylan Thiry a ensuite balancé : "Tu vas faire un carton. Si tu veux, je viens dans le clip. Tu n'as pas apprécié la petite blague, j'avoue que je n'ai pas apprécié non plus, mais, t'as manqué de respect donc je vais te remettre à ta place (...) N'oublie pas de nourrir mes chats, c'est une fois le matin et une fois le soir. Ils aiment bien boire un peu de lait, mais pas trop."