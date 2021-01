Kellyn (Les Princes de l'amour 8) et Dylan Thiry en couple ? Il répond à la rumeur

Kellyn aura été au centre de toutes les histoires (ou presque) dans Les Princes et les princesses de l'amour 4. Elle a d'ailleurs créé de nouveaux problèmes lorsqu'elle est revenue dans l'aventure pour balancer les messages privés que Bastos lui envoyait, après leur liaison en off. Résultat ? Les deux candidats se sont réconciliés et sont repartis en couple de l'aventure, mais leur relation n'a pas duré bien longtemps. Depuis, Kellyn et le pote de Darko semblent toujours célibataires.

Kellyn et Dylan en couple ou juste potes ?

Les internautes continuent de s'intéresser de près à leur vie sentimentale et certains d'entre eux s'interrogent surtout sur celle de Kellyn en ce moment. Pourquoi ? Parce que l'ex d'Anthony Alcaraz passe beaucoup de temps avec Dylan Thiry à Dubaï. Eh oui, les deux influenceurs s'affichent complices et proches sur les réseaux sociaux, mais sont-ils en couple comme le murmure la rumeur ? Pas du tout !

L'ex de Fidji Ruiz a tenu à mettre les choses au clair sur la nature de sa relation avec l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 : "Il n'y a rien entre Kellyn et moi, c'est 100% amical. Elle a l'âge de ma petite soeur (...) Ce genre d'articles et de commentaires, on s'en passerait bien. Heureusement, elle le prend avec le sourire aujourd'hui (...) Je suis son pote, pas son mec" Juste une histoire d'amitié donc !