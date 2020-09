Fidji Ruiz en couple avec Anas : elle se confie sur leur relation "pas comme les autres"

Comme Inès (Koh Lanta 2020) et Sarah Lopez, qui fréquente un chef pâtissier, Fidji Ruiz aurait pu participer à La Villa des Coeurs Brisés 6 en couple, mais elle a préféré décliner la proposition de la production. Pas de programme de romance pour la candidate cette année donc. Elle préfère se consacrer pleinement à sa nouvelle love story sans la distance : elle aurait retrouvé l'amour dans les bras du rappeur Anas depuis sa rupture avec Dylan Thiry.

"C'est quelqu'un de bien avec de vraies valeurs"

Fidji Ruiz n'hésite pas à semer le doute sur leur histoire, mais les internautes ne sont pas dupes. Elle leur a d'ailleurs donné une nouvelle raison de croire en son couple avec Anas en expliquant que leur relation n'est "pas comme les autres" et en précisant : "C'est quelqu'un de bien avec de vraies valeurs, qui me fait beaucoup rire et avec qui je me sens vraiment bien. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, mais on n'avait jamais passé autant de temps ensemble que maintenant", a partagé Fidji Ruiz en story sur Instagram. Le rappeur et l'ancienne meilleure pote de Mélanie Dedigama sont en effet inséparables depuis plusieurs semaines.