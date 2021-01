Kellyn (Les Princes) en couple avec Dylan Thiry ? Ils avouent avoir eu un "gros coup de coeur"

Dans sa story Instagram, Kellyn qui ne se remettra pas en couple avec Bastos comme ils l'ont tous les deux expliqué, a réagi à la rumeur de couple avec Dylan. "Je vais clarifier 2/3 petits points avec vous, comme ça au moins c'est fait : Dylan et moi nous ne sommes pas en couple" a-t-elle affirmé, "ça nous fait tellement rire et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis cette légende sous ma photo".

Elle confirme que "s'il devait y avoir quelque chose, il y aura quelque chose"

Kellyn Sun et Dylan Thiry (bientôt dans La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX) sont amis. "Parce qu'on est blonds, on s'entend bien, on fait une coloc ensemble et ça porte tellement à confusion" a-t-elle avoué. "Dylan c'est l'une des premières personnes homme qui me respecte, qui me conseille sur plein de trucs et qui me fait être moi-même" a-t-elle expliqué, "il n'y a pas d'ambiguïté". Mais même s'ils sont simplement colocataires et amis, elle ne ferme pas la porte complètement à une possible histoire d'amour entre eux dans le futur : "Si jamais un jour il devait y avoir quelque chose, il y aura quelque chose et on vous le dira", "et s'il devait y avoir quelque chose avec lui j'aimerais prendre mon temps".

Il révèle qu'ils ont eu "un gros coup de coeur" l'un pour l'autre

Dylan Thiry, qui lui aussi est séparé pour de bon avec son ex Fidji Ruiz aussi a tenu à répondre à la rumeur d'idylle. "On voit tous vos messages" a-t-il confié, "on s'est rencontré il y a bien longtemps". Et c'est vrai que "quand on s'était rencontré on avait eu un super bon feeling, un gros coup de coeur l'un envers l'autre mais vu qu'elle est rentrée dans une aventure elle a créé des sentiments pour quelqu'un d'autre, moi pareil" a-t-il révélé. Au début quand ils se sont vus pour la première fois, ils ont donc craqué l'un pour l'autre, se sont mis en couple avec d'autres personnes rencontrées dans des émissions de télé-réalité, puis se sont revus en tant qu'amis. Et depuis, ils sont inséparables.

Dylan a tenu à préciser : "Là bientôt, Kellyn et moi on va repartir en tournage et comme vous le savez en tournage parfois, dans les aventures de survie ou quand vous êtes enfermés dans une villa avec quelqu'un vous pouvez créer des sentiments non voulus", "c'est pour ça tout simplement que Kellyn et moi on prend notre temps". Du coup, lui aussi est ouvert à se mettre en couple avec Kellyn dans le futur mais pour l'instant, "on a une super relation en ce moment et on a pas envie de casser ce truc".