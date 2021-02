Dylan Thiry (La Villa 6) VS Kellyn : après les rumeurs de couple, c'est la guerre !

Dylan Thiry a passé un week-end chargé en règlement de comptes ! D'un côté, il s'en est violemment pris à Anas, après avoir failli se faire agresser par "15 gars payés" soi-disant par le nouveau mec de Fidji Ruiz, et à son ex-copine. D'un autre, il a répondu aux accusations de Kellyn, selon laquelle il l'aurait virée de son appartement à Dubaï au moment de partir au Luxembourg voir sa famille. L'ex d'Anthony Alcaraz a aussi balancé que le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 retiendrait ses affaires "en otage". Euh, on a loupé un épisode ?

Dylan Thiry vire Kellyn de son appart à Dubaï ? Il réagit

Dylan Thiry et Kellyn étaient meilleurs potes il y a un mois encore : les internautes étaient même convaincus qu'ils étaient en couple. Du coup, que s'est-il passé ? L'ex de Fidji Ruiz s'est expliqué à ce sujet sur Instagram : "J'avais envie de tout vous dire, mais elle va passer vraiment pour une sale fille. Elle a l'âge de ma petite soeur et vu que j'ai déjà fait des erreurs par le passé, avec Fidji, et que j'ai fait La Villa des Coeurs Brisés justement parce que je fais souffrir en amour. Je sais aussi que je suis un gros b*tard."

Il a ensuite confié : "Vu que vous ne savez pas le pourquoi du comment, vous vous dites 'oh Dylan est au Luxembourg. Il a fermé la porte de chez lui et a laissé Kellyn dehors avec toutes ses affaires chez lui alors je passe pour un b*tard. Je vais accepter d'être un b*tard pour l'instant (...) Elle va très bien comprendre, elle est au courant de tout. Pour une fois, je ne vais pas agir comme un c*nnard. Je ne vais pas la salir et dire tout ce qu'elle a fait parce que si je vous montre ce qu'elle a fait, vous allez dire 'ah, t'aurais pu faire pire'."

"On n'était pas en couple"

De son côté, Kellyn est dans l'incompréhension totale : "Il me parle de manque de respect, je ne sais même pas de quoi il parle (...) Dylan ne me parle pas depuis qu'il est parti de Dubaï et qu'il est rentré du Luxembourg. Il m'a clairement empêchée de rentrer dans l'appartement et il dit que je lui manque de respect sans raison (...) Je n'ai pas envie de descendre Dylan. Je ne peux pas cracher sur la coloc qu'on a fait pendant un mois et comment il a été gentil avec moi, mais là je ne comprends pas. Je vous jure que je n'ai rien fait (...) Il nous a viré de l'appartement à 1 heure du matin", a-t-elle balancé dans sa story Instagram.

L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 a une nouvelle fois démenti les rumeurs de couple avec Dylan : "On n'était pas en couple, on était proche. On avait une relation ultra fusionnel, mais je pense qu'il est dans une phase un peu thug. Il fait ce qu'il veut, mais je veux juste récupérer mes affaires. C'est dommage que notre relation amicale se brise, mais je m'en fiche. Juste mec, ne prend pas en otage mes affaires parce que tu es frustré."

Dylan jaloux de Bastos ?

Dans une autre story, Kellyn a laissé entendre que Dylan Thiry serait jaloux parce qu'elle passe du temps avec son ex, Bastos, depuis qu'il est à Dubaï : "Je vous jure que sur tout ce que j'ai de plus cher, je ne sais pas de quoi il parle. S'il parle du fait que j'ai revu Bastos quand il est parti, je l'avais prévenu qu'il allait venir à Dubaï et qu'on allait se voir pour mon anniversaire. Bastos, c'est mon ami aujourd'hui, et il ne se passe rien. Adrien Laurent est aussi une personne que j'ai fréquenté, mais il est en couple et on a fait table rase du passé (...) Je ne vois pas où est le manque de respect, je n'ai rien fait de mal. Je suis juste avec mes amis."