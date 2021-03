Dylan Thiry ment-il sur sa fortune ? Un candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 balance

Anthony accuse Dylan de mentir sur sa fortune

Ces dernières semaines, Dylan Thiry a beaucoup fait parler de lui pour ses règlements de comptes avec Anas, le nouveau petit ami de Fidji Ruiz, ses révélations sur sa relation avec Kellyn, leurs embrouilles ou encore leur réconciliation. Aujourd'hui, il se retrouve accusé de mentir sur sa fortune par un candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6, qui n'est autre que l'ex d'Eva Ducci, Anthony.

Eh oui, d'après lui, Dylan n'aurait pas autant d'argent qu'il veut bien le faire croire : "Monsieur Dylan [...] Comment ça se fait que tu ne sois pas dans le réseau Rolex ? Tu les achètes où tes montres ? Quand tu enlevais ta Rolex en tournage, il y avait du bleu ! Tes diamants, ils avaient tous sauté. Sors-nous tes factures, tu n'es pas client Rolex."

"Je vais t'afficher"

Attendez, ce n'est pas fini : "Quand tu es venu à Cannes, à la Palme d'argent, et que tu as bégayé, parce que tu n'arrivais pas à payer pour des bouteilles ! Et tu te dis blindé ? (...) Maintenant je vais t'afficher", a ensuite balancé l'ex-candidat de 10 couples parfaits 4, toujours dans sa story Instagram. Mais pourquoi ces attaques ? Anthony n'a tout simplement pas apprécié que Dylan Thiry accuse Mélanie Orl de se rapprocher des hommes pour leur argent.