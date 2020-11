10 couples parfaits 4 : Sebydaddy et Léa Mary, Dita et Bryan... quels couples sont encore ensemble ?

Après plusieurs tentatives, et échecs, les couples formés ou reformés dans 10 couples parfaits 4 (Anthony Alcaraz et Kellyn, Bryan et Dita, Cynthia et Anthony, Mélanie Orl et Adrien Laurent...) se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas matchs parfaits. Ces déceptions ont provoqué des ruptures, des remises en question, des doutes sur le choix de la cagnotte ou les sentiments, mais malgré tout, l'amour a toujours triomphé. Et ils ont gagné les 175 000 euros à se partager, surtout ! Est-ce qu'il a aussi triomphé après le tournage de l'émission de TFX ? Quels couples sont encore ensemble ou séparés ? Place au bilan.

Sebydaddy et Léa Mary

Pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, Sebydaddy et Léa Mary sont le seul couple encore d'actualité. Eh oui, malgré leurs nombreuses disputes dans l'aventure, ils sont toujours ensemble, mais l'après tournage n'a pas non plus été tout rose pour eux. Pour preuve, ils ont rompu à plusieurs reprises, on ne compte même plus le nombre de fois. Heureusement, leur histoire se termine bien puisqu'aujourd'hui, ils filent le parfait amour comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.