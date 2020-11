Allan (10 couples parfaits 4) toujours en couple avec Maissane ? Il répond

Après s'être rapproché de Orélie et Mélanie Orl, qui a finalement terminé avec Adrien Laurent, Allan s'est mis en couple avec sa pote Maissane dans 10 couples parfaits 4, mais malheureusement, leur relation a été interrompue en cours de route à cause du départ de l'ex-candidate des Marseillais aux Caraïbes. Eh oui, elle a quitté l'aventure pour des raisons personnelles, ce qui n'arrange pas du tout les célibataires pour trouver tous les matchs parfaits. Déjà qu'ils galèrent, l'absence de Maissane et de ses 147 de QI ne va pas les aider à gagner les 200 000 euros.

Maissane et Allan toujours en couple ?

Le départ de Maissane a surtout été difficile à gérer pour Allan puisqu'il était en pleine love story avec elle à ce moment-là, mais leur histoire a-t-elle duré après le tournage ? Difficile à dire pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont plus en couple à l'heure actuelle comme l'a confirmé le cousin de Kevin Guedj à Sam Zirah : "On n'est pas ensemble", a-t-il confié assez mal à l'aise.

Leur relation est donc terminée d'autant plus que Maissane a participé à La Villa des Coeurs Brisés 6 : "C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas ensemble (...) Elle me l'a dit et puis, je ne pouvais pas l'empêcher d'y aller, mais je n'ai pas compris. J'ai trouvé ça bizarre", a expliqué Allan avant de confier qu'il était bien "célibataire". La question maintenant est : Maissane a-t-elle réussi à trouver l'amour dans La Villa des Coeurs Brisés 6, dont le casting de départ a été dévoilé ? Affaire à suivre !