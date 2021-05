Dylan Thiry devenu "influenceur musulman" : il s'exprime sur sa reconversion qui divise

Dans La villa des coeurs brisés 6 sur TFX, Dylan Thiry est à la recherche de l'amour. Depuis qu'il s'est fait connaître dans Koh Lanta en 2017, Dylan enchaîne les émissions et est devenu un vrai influenceur qui se respecte, enchaînant les placements de produits qui lui rapporteraient un joli pactole. Depuis des années, le candidat ne partage avec ses followers qu'il est devenu musulman. Lors du confinement, il a organisé des lives en compagnie d'un imam qui ont repris pour le ramadan et durant lesquels ils permettent à certains de se convertir à l'Islam. Des pratiques parfois critiquées.

Dylan, "l'influenceur musulman"

Interrogé par Le Parisien, Dylan Thiry est revenu sur son parcours et s'est confié sur sa conversion à l'Islam qui est loin d'être récente. Le candidat de télé-réalité explique s'être converti alors qu'il avait 16 ans. A l'époque, son beau-père était turc musulman. "J'avais besoin de discipline. Avec l'islam, l'alcool est interdit, la drogue aussi." a-t-il confié. Lors de sa conversion, il prend pour deuxième prénom Bilal. "On a choisi avec ma mère parce que ça se rapprochait de mon prénom et on ne voulait pas choquer. Et Bilal a une belle histoire, c'était l'un des premiers convertis." se souvient le candidat. Bien qu'il assume aujourd'hui à 100% sa religion, d'autant plus qu'il s'est installé à Dubaï fin 2019, Dylan avoue qu'il a au départ hésité. "L'islam, c'est un sujet très tabou. Je sais que je prends des risques de parler de ma religion, j'ai eu peur d'être banni de la télé." confie-t-il.

Aujourd'hui, via ses lives sur Instagram avec l'imam Abed Meliani, il permet à des abonnés de se convertir à l'Islam en direct. "Ce n'était pas notre intention au début. Le confinement a suscité une demande. Des gens voulaient se convertir mais les mosquées étaient fermées." explique la star de La Villa 6.