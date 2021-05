Adixia en couple avec Illan : l'ex de la DJ voit rouge "Je brûle ou je jette ses affaires ?"

Objectif Reste du Monde débarque le 17 mai sur W9 ! Dans le pré-générique, on peut découvrir qu'il va y avoir de la compétition, des clashs, comme la confrontation tant attendue entre Milla et Feliccia, des réconciliations, des trahisons et bien évidemment des rapprochements. Les couples teasés dans la vidéo ? Milla Jasmine et Anthony Alcaraz, Simon Castaldi et Isabeau, Giuseppa et Simon Castaldi ou encore Adixia et Illan. Ce binôme en a surpris plus d'un !

"La meuf partie à Dubaï voir son enc*lé de nouveau mec"

Les internautes ont été doublement étonnés lorsqu'ils ont découvert que Illan et Adixia seraient toujours ensemble depuis le tournage d'Objectif Reste du Monde. Ils ont semé le doute avec une photo d'eux dans les rues de Dubaï postée sur Instagram... avant de s'afficher tous les deux en story sur les réseaux sociaux. Même si Adixia et Illan n'ont pas officialisé clairement leur relation, ils semblent bel et bien en couple.

En tout cas, leurs retrouvailles à Dubaï ont pas mal fait réagir, surtout l'ex de la candidate, Jim Zerga : "La meuf partie à Dubaï voir son enc*lé de nouveau mec en ayant toutes ses affaires chez moi, sans avoir encore déménagé. Je fais quoi ? Je brûle ou je jette ses affaires ? Le plus grand manque de respect sur terre. Je suis beaucoup trop gentil et c*n, mais ça c'était avant", a-t-il balancé sur Insta. Adixia et le DJ sont séparés depuis plusieurs mois maintenant. Pourquoi a-t-elle encore ses affaires chez lui ? Que se passe-t-il ?