Milla Jasmine violemment critiquée après les images de sa confrontation avec Feliccia, elle réagit

Objectif Reste du Monde débarque le 17 mai sur W9 ! En attendant, la chaîne nous a donné un petit aperçu de sa nouvelle émission avec le pré-générique explosif dans lequel on découvre le couple Illan et Adixia, les explications entre Mujdat Saglam et Feliccia après leur rupture, le bisou entre Anthony Alcaraz et Milla Jasmine, l'arrivée de Marine El Himer, Bastos et Mélanie Orl ou encore la première confrontation entre Feliccia et Milla. Une première confrontation pas mal commentée sur les réseaux sociaux.

La mise au point de Milla Jasmine

Certains internautes ont surtout retenu cette phrase : "Tu seras toujours 'la maîtresse de' et jamais 'la femme de'." Ils en on alors profité pour violemment critiquer Milla Jasmine, mais grâce à eux, la pote de Manon Marsault s'est vite retrouvée en TT sur Twitter.

Milla n'a pas tardé à prendre la parole sur Snapchat pour réagir aux images de Feliccia et elle et aussi aux rumeurs, notamment celle qui affirme qu'elle se serait mise en couple avec un homme marié : "Je vois beaucoup de choses. C'est un peu compliqué. Je vais prendre mon mal en patience, je pense que c'est mieux que de surenchérir par rapport à la méchanceté de certaines personnes."

"La vérité triomphe toujours"

Milla Jasmine a ensuite balancé : "Dans la vie, ça ne sert à rien de se rabaisser à certaines personnes, bien au contraire. Je pense qu'il faut prendre sur soi même si c'est super difficile. La vérité triomphe toujours (...) Je donnerai pas plus de lumière à des gens qui ne cherchent que ça. Je suis heureuse dans ma vie, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je suis contente, je déménage même si Illan me manque." Eh oui, l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 quitte la coloc avec Illan. Son départ aurait-il un rapport avec la fin du tournage d'Objectif Reste du Monde ?