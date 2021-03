Feliccia (Les Princes) regrette sa rupture avec Mujdat Saglam : "J'ai fait l'erreur de ma vie"

Que s'est-il passé entre Mujdat Saglam et Feliccia ? Alors que les deux candidats semblaient filer le parfait amour depuis le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4, Feliccia est partie de leur domicile de Los Angeles pendant plusieurs jours. Les internautes ont alors commencé à se poser des questions et ils ont eu raison de s'interroger puisque quelques semaines plus tard, l'influenceuse a annoncé être en break avec l'ex de Milla Jasmine. Mujdat a ensuite confirmé leur rupture pour des raisons "purement personnelles".

"J'ai abandonné notre foyer", Feliccia se confie sur sa rupture avec Mujdat

Une rupture causée par leurs nombreuses disputes comme l'a confié Feliccia sur les réseaux sociaux : "On ne se comprenait plus." A ce moment-là, l'ex-candidate des Princes de l'amour 8 n'a pas précisé que c'est elle qui avait décidé de mettre un terme à leur love story.

Aujourd'hui, elle n'assume plus vraiment son choix car elle le regrette, tout simplement : "J'ai quitté Mujdat, c'est bien vrai ce qu'il se dit. Je ne suis plus avec lui parce que j'ai abandonné notre foyer. Pourquoi ? À cause de disputes. Je me suis comportée comme une enfant, je ne sais pas ce qu'il m'est passé par la tête", avoue Feliccia sur Snapchat.

Elle ajoute : "Je faisais beaucoup de crises, j'étais un peu impulsive. Je pense que c'est peut-être dû au fait d'être éloignée de ma famille (...) Le jour de la Saint-Valentin, on s'est disputé pour une chose personnelle. Ça s'est mal passé, ça a un peu éclaté de partout, du coup, je n'ai pas voulu écouter. Et de base, je devais déjà partir en Turquie faire mes dents et ma liposuccion sauf que je devais partir 3 jours plus tard, mais je suis partie 3 jours plus tôt parce que ça a éclaté et je n'en pouvais plus."

"J'ai essayé de me faire pardonner, ça n'a pas fonctionné"

Feliccia confie ensuite : "J'ai fait l'erreur de ma vie. Je regrette énormément. Je suis très mal (...) Ça m'a fait un coup dans la gueule, j'ai eu un choc. Ça faisait déjà depuis un mois qu'on était en froid. On se disputait beaucoup par ma faute, je m'embrouillais pour un rien. Je ne sais pas pourquoi, je vous jure. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de méchant et malsain surtout avec la personne que j'aime le plus au monde."

L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 explique aussi qu'elle a essayé de se remettre en couple avec Mujdat Saglam : "Aujourd'hui, je regrette tout ce que j'ai fait. Après, je ne regrette jamais de l'avoir aimé parce que j'ai été quelqu'un de loyale et sincère. Je suis quelqu'un de très fidèle. Un jour, je suis partie et Mujdat n'a pas supporté ça (...) Dès que je suis partie, j'ai eu un déclic. J'ai vu la réalité en face, j'ai été punie, mais maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui force. J'ai trop forcé. J'ai essayé de me faire pardonner, ça n'a pas fonctionné (...) J'en souffre tous les jours." En bref, si Mujdat pardonne Feliccia, ils se remettront en couple ! Affaire à suivre, d'autant plus que l'ancien candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 n'a pas réagi au discours de son ex.