Mujdat Saglam annonce sa rupture avec Feliccia : "Les raisons sont purement personnelles" 💔

Mujdat Saglam et Feliccia ont-ils rompu ? C'est la question que se pose les internautes depuis que l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 a quitté Los Angeles pour la Turquie sans son chéri. Ils commencent réellement à s'inquiéter car cela fait déjà plusieurs semaines que les amoureux ne se sont pas affichés ensemble sur les réseaux sociaux. Eh bien, ils ont obtenu quelques réponses lorsque Feliccia a annoncé : "Mujdat et moi sommes en break." Un break définitif ? Mujdat et la pote d'Isabeau peuvent-ils se remettre en couple ?

Mujdat Saglam et Feliccia se séparent après leur break

Pour le moment, c'est très mal parti puisque l'ex de Milla Jasmine a annoncé leur rupture, ce samedi 27 février 2020, dans sa story Instagram : "C'est avec le coeur lourd que j'écrit ces quelques lignes. Feliccia et moi avons décidé de mettre un terme à relation. Les raisons sont purement personnelles, veuillez respecter ça s'il vous plait. Nous sommes en bons termes comme des adultes qui se respectent mutuellement. Feliccia est la meilleure personne à être entrée dans ma vie. C'est pourquoi je lui souhaite tout le bonheur du monde, du fond du coeur, car elle le mérite."