Feliccia (Les Princes) et Mujdat Saglam, la rupture ? Elle confirme qu'ils sont "en break"

Feliccia (Les Princes) et Mujdat Saglam, la rupture ? Elle sème (encore) le doute

Plus amoureux que jamais depuis la fin des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), Mujdat Saglam et Feliccia traverseraient une crise en ce moment : ils seraient même au bord de la rupture si l'on en croit les rumeurs. Le couple n'a officiellement rien annoncé, mais la candidate de l'émission de W9 a confirmé qu'ils sont bien en break, regardez !