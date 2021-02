Les Princes de l'amour 8, le bilan : qui est encore en couple ?

Julia et Yann

Pour terminer l'aventure en beauté, Julia Morgante a eu le droit à un gros ultimatum : récupérer son prétendant coup de coeur éliminé trop vite, Jonathan, et son ex devenu son meilleur ami, Yann, et du coup, éliminer Mehdi et Nikolas, ou ne rien changer.

La princesse a choisi la première option avant de décider de repartir avec Yann lors de la cérémonie finale. Ils ne serait plus ensemble aujourd'hui, mais pour le moment, ni l'un ni l'autre n'a annoncé quelque chose sur les réseaux sociaux. Julia et Yann n'ont pas non plus répondu à la rumeur selon laquelle ils étaient déjà en couple avant le tournage.