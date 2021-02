Andrew (Les Princes) en couple avec Khloé sur le tournage et trompé ? Il avoue enfin leur mensonge

Alors que Khloé est en plein début de relation avec son prétendant, Nathan, elle a vu son ex, Andrew, débarquer dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 pour régler ses comptes. Sauf qu'elle était en réalité toujours en couple avec lui à ce moment-là ! Les rumeurs avaient donc raison : Andrew et Khloé ont bien menti sur leur rupture pour intégrer l'émission de romance de W9. C'est l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 2 qui a décidé de tout avouer.

Andrew toujours en couple avec Khloé, il avoue tout

Dans une interview avec Sam Zirah, il explique que Khloé et lui se sont séparés avant le premier confinement, mais se sont remis ensemble à l'été 2020, soit au moment du tournage des Princes de l'amour 8 : "Je voulais attendre avant de l'annoncer sur les réseaux sociaux (...) En septembre, quelques jours avant la fin du tournage, on a contacté Khloé. La prod la voulait et me voulait aussi (...) Deux semaines avant la fin, Khloé a eu des réponses concrètes. On lui a dit 'viens sur Les Princes en tant que princesse'. On en a parlé tous les deux, on s'est demandé si c'était une bonne chose ou pas."

Andrew ajoute : "Forcément, si on la contacte elle, c'est pour me ramener dans l'émission après. Je l'assume aujourd'hui, on a pris la décision à deux (...) On s'est dit que ça ferait une belle histoire à la télévision. On était en couple à ce moment-là. Elle a intégré le tournage pour que je l'intègre derrière et qu'on reparte ensemble. J'en suis peut-être pas fier, mais je le dis."

Avec Nathan, "ce n'est pas ce qui était prévu"

L'ex-prétendant de Fidji dans Les Princes de l'amour 6 avoue ensuite que Khloé n'était pas au courant de la date de son arrivée dans Les Princes et les princesses de l'amour 4. Autant vous dire qu'Andrew ne s'attendait pas à découvrir l'infidélité de sa copine avec Nathan, l'ex de Sephora : "Quand elle m'a dit qu'elle avait embrassé Nathan, j'étais choqué. On s'était dit pas de bisous, pas de coucherie, rien, et que si je ne venais pas, elle quittait le tournage (...) J'ai été trompé devant toute la France. Quand t'es cocu, t'es blessé. Khloé était perdue, elle ne savait pas quoi faire. Du coup, j'ai quitté le tournage. Le pire, c'est qu'elle a eu le choix d'éliminer Nathan. Elle l'a éliminé, mais elle l'a ramené dans l'aventure."

Il poursuit : "Je lui ai dit 'c'est grave ce que tu fais. Tu me brises le coeur, on était ensemble pendant 2 ans, on habitait ensemble'. (...) Khloé s'en foutait de Nathan, mais quand elle est comme ça, elle est incontrôlable. Elle est influençable, elle veut faire plaisir à tout le monde. (...) Au début, ce n'était que des bisous et le jour où je me suis fait humilier, le soir même, elle a dormi avec Nathan (...) Elle m'a avoué qu'elle n'a pas couché avec lui, mais qu'elle a fait plus. Ce n'est pas ce qui était prévu"

"Elle a couché avec lui"

Attendez, l'histoire ne s'arrête pas là : "J'ai appris que Khloé a ramené Nathan dans l'appartement où on habitait. Elle l'a revu après le tournage (....) Un jour, il lui a envoyé un message 'je débarque à Nice. Je vais venir chez toi'. Comme Khloé est influençable, elle n'a pas dit non. Elle l'a ramené chez elle et ils ont couché ensemble. Aussi simple que ça", balance Andrew.