Nathan (Les Princes) réagit au mensonge de Khloé et Andrew : "C'était une conspiration contre moi"

Les téléspectateurs ont assisté à un épisode explosif des Princes et les princesses de l'amour 4 ce mercredi 17 février 2021 ! Après l'arrivée de son ex, Andrew, dans l'aventure, Khloé a décidé d'éliminer son prétendant, Nathan, pour éviter des conflits entre les deux garçons qui ont déjà eu des altercations sur les réseaux sociaux à cause de la candidate. Sauf qu'elle a finalement changé d'avis et a décidé de le récupérer à la place de Nicolas, son autre prétendant. Résultat ? Andrew a pété un énorme câble et a menacé de quitter l'émission.

"Andrew et Khloé étaient bien complices"

Si sa réaction a paru disproportionnée pour certains, d'autres ont rapidement compris que Khloé était en réalité toujours en couple avec Andrew à ce moment-là. Eh bien, ils ont vu juste puisque les deux ex étaient bien ensemble durant le tournage, ils se sont laissés une seconde chance à l'été 2020 : "On s'est dit que ça ferait une belle histoire à la télévision. On était en couple à ce moment-là. Elle a intégré le tournage pour que je l'intègre derrière et qu'on reparte ensemble", a avoué l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 2 en interview avec Sam Zirah.

La vérité a donc enfin éclaté au grand jour, mais à l'époque, Nathan n'était au courant de rien. En colère et choqué, l'ex de Sephora a décidé de prendre la parole dans une longue vidéo sur Snapchat pour réagir à ce mensonge, ou plutôt à cette "conspiration" : "Avec Andrew, on a eu une conversation. Il me regarde dans les yeux et me dit 't'es qu'un pion. On a tout mijoté depuis le début, on voulait que ce soit toi'. J'ai aussi entendu 'il y a un mois, on parlait de lui. T'avais dit que tu l'embrasserais jamais'. Et après, ils avouent qu'ils étaient en couple (...) Il y a mois, je ne savais même pas que j'allais faire l'émission. Ils étaient bien complices, ils avaient tout préparé."

"Ils ont fait une conspiration contre moi, c'était ciblé"

Nathan balance ensuite : "Ils ont fait une conspiration contre moi, c'était ciblé (...) Depuis le début, Andrew voulait me mettre dans le trou. Il a fait un plan sur un an, le fou ! Vous vous rendez compte à quel point il faut avoir du vice et à quel point il faut avoir du vice pour l'accepter (...) Andrew était là pour rappeler à Khloé qu'ils avaient un plan. Là où il a été blessé, c'est parce que moi, son ennemi juré, j'ai embrassé sa femme. Mais tout ça pourquoi ? Pour des followers ? Le respect, l'estime... J'ai toutes les vérités sur vous, là ce n'est qu'un échantillon."

"Khloé sait que t'étais censé venir pour Kellyn ? (...) T'as tellement faim de buzz. Tu sais que j'ai des preuves. Là, je ne peux pas encore parler, mais je vous jure que la fin de l'émission est encore plus belle. Il y a aussi la fin de l'histoire. Vous allez voir qui est le dindon de la farce, et ce n'est pas moi (...) C'est une dinguerie ce que vous avez fait", poursuit le candidat des Princes et les princesses de l'amour 4. On ne connaît pas encore vraiment la fin de l'histoire, mais on sait déjà que Khloé et Andrew se sont remis en couple depuis l'émission de W9 !