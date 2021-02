Marvin (Les Princes) se lâche sur Isabeau et confirme son couple avec Nicolas : "Elle m'a manipulé"

Les Princes de l'amour 8, c'est fini. Si tu as loupé le dernier numéro, PRBK t'a préparé un bilan de cette saison très mouvementée des Princes et les princesses de l'amour. Et il n'y a pas que le trio Nathan/Andrew/Khloé qui a fait parler cette année. Il y a 10 jours, Marvin était critiqué sur le web pour avoir passé la nuit avec Lorraine. Le candidat s'était expliqué sur Snapchat. Pour ceux qui n'aurez pas suivi, sachez que Marvin ne porte pas vraiment sa prétendante Isabeau dans son coeur : il avait confié avoir voulu l'éliminer à cause de son comportement avec la production. Puisque l'émission est désormais finie, il a décidé de vider son sac.

"C'est grave d'être diabolique à ce point"

Dans une (très) longue story Snapchat, Marvin est revenu sur son aventure dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 et en a profité pour faire d'étonnantes révélations sur Isabeau. Selon lui, la prétendante aurait menti depuis le début. Il l'accuse notamment d'avoir toujours voulu passer princesse - ce qui n'est pas arrivé - et d'avoir manigancé sa venue dans l'émission de W9 alors qu'elle est en couple depuis 4 ans. "Elle connaît son game à 1000%" assure le candidat qui ajoute : "Toutes les semaines j'ai appris des trucs sur elle qui m'ont choqué.".

Selon Marvin (des propos confirmés par Luna via des messages vocaux), Isabeau serait bien en couple avec Nicolas, venu dans l'émission en tant que prétendant de Khloé, et aurait aussi eu des aventures avec Paga. "Elle était en relation avec Nicolas depuis 4 ans et à sa sortie, elle a posté une photo avec lui où ils s'embrassaient et elle s'est installée avec lui." explique Marvin qui a mal vécu le fait qu'Isabeau n'ait pas été sincère avec lui puisqu'elle aurait fait passer Nicolas pour son meilleur ami. "Elle me parlait de ce mec-là, c'était son meilleur pote, elle m'a dit ensuite que c'était son ex mais c'était son mec depuis 4 ans !! Ils ont manigancé leur aventure ensemble, ils se sont dit : 'on va faire si, on va faire notre buzz'." balance le candidat qui accuse aussi Nicolas d'avoir essayer de dissuader Neverly de le séduire avant leur entrée dans l'émission.

"C'est incroyable d'être vicieux... (...) C'est grave d'être diabolique à ce point" ajoute Marvin qui accuse Isabeau de l'avoir manipulé tout au long du jeu. "Moi j'ai assumé devant tout le monde, je suis honnête, elle m'a fait que des trucs derrières, c'est diabolique (...) Elle avait son plan dans sa tête" explique le candidat.

Il s'explique sur son choix et sur Neverly

Marvin est aussi revenu sur sa décision de choisir Neverly. "Je pense que personne s'y attendait. On nous a très peu vus à l'écran, on a eu aucune séquence presque. Je ne sais pas pourquoi la prod a fonctionné dans le sens" a d'abord confié le candidat avant d'expliquer que ce choix n'était pas facile mais de dévoiler qu'il n'a aucun regret aujourd'hui. "Ça a été dur de faire ce choix, le lendemain (...) j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais trop attaché à elle mais je savais qu'elle m'avait manipulé depuis le début et je ne t'ai pas loupé. Mon choix final, il s'appelle le karma." a-t-il déclaré.

De son côté, Isabeau n'a pas encore réagit mais elle a reposté sur sa story un message du compte Insta loi_de_lattraction où l'on peut notamment lire : "Certaines personnes vous persuadent que vous êtes la mauvaise personne dans l'histoire afin de ne pas assumer leurs erreurs et pour ne pas se sentir coupables des choses qu'ils vous ont fait subir". "Tout est dit" a ajouté la candidate sur cette story.