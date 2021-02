Marvin (Les Princes) taclé pour avoir passé la nuit avec Lorraine : il dénonce le montage

Il s'explique après sa nuit avec Lorraine

En attendant, l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 a tenu à répondre aux critiques et à se justifier sur Snapchat. Pour lui, tout n'a pas été diffusé sur W9 et le montage induit fortement en erreur : "Pourquoi j'ai dormir avec Lorraine ? Parce qu'on a fait un concours avec les prétendants et prétendantes. Ils devaient manger des insectes et les gagnants avaient une récompense avec leur prince ou princesse."

Marvin a ensuite confié : "Mujdat a décidé de toutes les récompenses. Il a décidé que la prétendant qui gagnait le concours allait dormir avec moi. Lorraine a gagné donc j'ai dormi avec elle, mais quand tu vois l'épisode, je zouk et je dis à Lorraine 'viens on va dans la chambre, on dort ensemble' et c'est fini. Non, pas du tout. Il y a eu un concours et c'est pour ça que j'ai dormi avec Lorraine. On n'a rien fait. On devait juste dormir en mode on apprend à se connaître. Le truc, c'est que je passe pour un enfoiré à la télé alors que ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Vous allez voir dans les prochains épisodes qu'il ne s'est rien passé entre Lorraine et moi."