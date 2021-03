Mujdat Saglam séparé de Feliccia : elle donne sa version et dévoile la raison de leur rupture

L'ex prétendante des Princes de l'amour 8 avoue : "Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de colère"

Feliccia s'est un peu plus expliquée sur cette séparation avec Mujdat Saglam en confiant : "On ne se comprenait plus et il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions ce qui nous rendait nerveux et tristes". Malgré leur amour, Feliccia et Mujdat se disputaient donc souvent selon elle, des disputes qui provoquaient beaucoup de colère et de tristesse pour le couple. Cela semblait devenir invivable, ils ont donc préféré se séparer : "On ne pouvait pas continuer comme ça, voilà pourquoi".