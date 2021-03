Mujdat Saglam et Feliccia, une rupture juste pour le buzz ? Il répond cash

Peu de temps après le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4, Mujdat Saglam et Feliccia ont emménagé ensemble et sont ensuite partis s'installer à Los Angeles. Sauf qu'aujourd'hui, l'ex de Milla Jasmine vit seul dans leur grande maison puisqu'il s'est séparé de sa chérie après leur break. C'est sur Instagram que Mujdat a annoncé leur rupture inattendue : "Feliccia et moi avons décidé de mettre un terme à relation. Les raisons sont purement personnelles."

Une rupture fake avec Feliccia ? Mujdat Saglam réagit !

Les internautes sont bien évidemment curieux de connaître ces raisons, même si certains pensent que cette histoire n'est en réalité qu'un coup de buzz afin de faire parler d'eux dans l'émission Le Reste du monde. L'un d'entre eux a carrément posé la question à Mudjat Saglam sur Instagram.

L'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 lui a répondu cash : "Je n'ai jamais rien fait pour du buzz à la télé. C'est ma vraie vie, mes sentiments, mes problèmes. Voilà pourquoi ça plaît autant au public car certains se reconnaissent dans mon histoire, mes peines, mon vécu. Le fake, je le laisse aux autres qui font du 'show' claqué."